Bến đỗ bất ngờ mở ra với Kubo

Atletico Madrid đang để mắt đến ngôi sao người Nhật Bản và sẵn sàng chiêu mộ anh trong hè này.

Kubo có thể đến Atletico Madrid.

Theo Fichajes và Marca, HLV Diego Simeone muốn có một cầu thủ chạy cánh sở hữu khả năng rê bóng và tạo đột biến, yếu tố mà Kubo đáp ứng trọn vẹn. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2001 đã đề đạt nguyện vọng rời Real Sociedad.

Hiện tại, vị trí chạy cánh mà Giuliano Simeone đảm nhận chưa có phương án dự phòng chất lượng. Ban lãnh đạo Atletico tin rằng sự xuất hiện của Kubo sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho một kỳ chuyển nhượng vốn đã rất tham vọng.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ chỉ tiến triển nếu đội bóng bán được một số cầu thủ để giải phóng quỹ lương và chỗ trống trong đội hình. Conor Gallagher và Nahuel Molina là hai cái tên có thể ra đi, khi nhận được sự quan tâm từ Ngoại hạng Anh và Serie A.

Tương lai của Kubo tại Real Sociedad cũng chưa thực sự chắc chắn, nhất là sau khi anh thay đổi người đại diện, động thái thường báo hiệu khả năng chuyển CLB. Ở tuổi 23, Kubo đã chứng minh giá trị tại La Liga mùa trước, anh ra sân 39 trận, ghi 8 bàn và kiến tạo 7 lần, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Sociedad.

Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng xuyên phá hàng thủ, Kubo phù hợp hoàn hảo với sơ đồ tấn công của Simeone, đặc biệt ở hành lang phải. Anh cũng có thể chơi ở vị trí hộ công, mang đến sự linh hoạt chiến thuật khi Atletico luân phiên giữa 4-4-2 và 4-2-3-1.

Dù Kang-in Lee của PSG cũng nằm trong danh sách theo dõi, chi phí chuyển nhượng quá cao khiến Kubo trở thành mục tiêu khả thi hơn. Với Kubo, gia nhập Atletico cũng là cơ hội để anh có lần đầu tiên trong sự nghiệp được tận hưởng bầu không khí tại Champions League.