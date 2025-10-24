Bến đỗ bất ngờ của Son Heung-min

Theo truyền thông Italy, tiền đạo Son Heung-min của LAFC mở ra cơ hội gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn ngắn hạn sau khi mùa giải MLS kết thúc.

Son Heung-min có thể đến Milan. Ảnh: Reuters.

Tờ Milan Post cho biết, ngôi sao người Hàn Quốc đang cân nhắc trở lại châu Âu để duy trì phong độ trước thềm World Cup 2026. “Son có thể khoác áo Milan trong vài tháng sau khi MLS khép lại. Anh muốn duy trì thể trạng tốt nhất trước giải đấu lớn sắp tới”, tờ báo Italy cho biết.

Thương vụ này hoàn toàn khả thi về mặt pháp lý. Theo The Sun, trong hợp đồng giữa Son và LAFC có một điều khoản đặc biệt - được gọi là ‘điều khoản David Beckham’ - cho phép cầu thủ được cho mượn tới châu Âu trong thời gian MLS tạm nghỉ. Đây cũng chính là lý do Beckham từng tạm rời LA Galaxy để khoác áo AC Milan vào năm 2009 nhằm duy trì phong độ trước World Cup 2010.

Nguồn tin từ The Sun khẳng định: “Son từng từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB lớn ở châu Âu và cả Saudi Arabia để chuyển sang MLS. Tuy nhiên, giống như Beckham, anh đã để ngỏ khả năng trở lại châu Âu theo dạng cho mượn ngắn hạn".

Serie A được đánh giá là bến đỗ lý tưởng để Son duy trì trạng thái chơi bóng tốt nhất. Với kinh nghiệm hơn 10 năm thi đấu tại châu Âu, đội trưởng tuyển Hàn Quốc hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của Milan trong giai đoạn giữa mùa giải Serie A.

