Bến đỗ bất ngờ của Gerrard

Steven Gerrard đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng Rangers sau khi đội bóng Scotland bất ngờ sa thải Russell Martin.

Gerrard có thể tái xuất Rangers. Ảnh: Reuters.

Huyền thoại Liverpool từng dẫn dắt Rangers giai đoạn 2018-2021 và được xem là lựa chọn sáng giá để trở lại công việc huấn luyện ở CLB Scotland, theo The Guardian.

Hiện tại, Gerrard thất nghiệp sau khi chia tay CLB Al-Ettifaq của Saudi Arabia hồi tháng 1. Trong thời gian dẫn dắt Rangers, ông ghi dấu ấn đậm nét với chức vô địch giải VĐQG Scotland mùa 2020/21 - danh hiệu đầu tiên của Rangers kể từ năm 2011, đồng thời chấm dứt chuỗi thống trị của đại kình địch Celtic.

Dù quãng thời gian cầm quân tại Aston Villa và Al-Ettifaq không thành công như mong đợi, Gerrard vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ Rangers. Đây được coi là cơ hội hiếm hoi để ông trở lại môi trường quen thuộc và khôi phục danh tiếng trong sự nghiệp huấn luyện.

Bên cạnh Gerrard, các ứng viên khác được nhắc đến bao gồm Sean Dyche - HLV dày dạn kinh nghiệm tại Premier League, cùng cựu thuyền trưởng Sheffield Wednesday là Danny Rohl. Tuy nhiên, xét về mức độ gắn bó và uy tín với CĐV Rangers, Gerrard đang là cái tên chiếm ưu thế.

Hôm 5/10, Rangers vừa đưa ra quyết định sa thải HLV Russell Martin sau 123 ngày cầm quân - biến ông trở thành HLV có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử CLB. Quyết định được đưa ra ngay sau trận hòa 1-1 với Falkirk, kết quả khiến sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo Rangers cạn kiệt.

Các bàn thắng trong ngày Liverpool lên ngôi vô địch Rạng sáng 28/4, Liverpool nhấn chìm Tottenham 5-1 tại Anfield, qua đó giành chức vô địch Premier League sớm 4 vòng.