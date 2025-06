Bên đỗ bất ngờ cho Ter Stegen

Theo thông tin từ L’Equipe và Mundo Deportivo, Monaco bắt đầu đàm phán với thủ môn của Barcelona về khả năng chuyển nhượng vào mùa hè này. Mặc dù gắn bó gần một thập kỷ tại Camp Nou, Ter Stegen có thể rời đi sau khi đội bóng xứ Catalonia có động thái bổ sung nhân sự ở vị trí thủ môn

Nhà vô địch La Liga chiêu mộ Joan Garcia từ Espanyol với giá 25 triệu euro để thay thế Ter Stegen. Garcia dự kiến là sự lựa chọn số một dưới thời HLV Hansi Flick, trong khi Wojciech Szczesny được xem như phương án dự phòng. Việc bán Ter Stegen vốn đang nhận mức lương cao, sẽ giúp Barcelona cân đối tài chính trước mùa giải mới.

Monaco tích cực xây dựng đội hình để cạnh tranh với Paris Saint-Germain ở Ligue 1. Gần đây, họ hoàn tất thương vụ chiêu mộ Fati cùng với Pogba. Dưới sự dẫn dắt của HLV Adi Hutter, Monaco lên kế hoạch cạnh tranh quyết liệt ở top đầu Ligue 1 và xem Ter Stegen như sự bổ sung quan trọng cho dự án này.

Tương lai của Ter Stegen sẽ phụ thuộc vào mức độ kiên quyết của Barcelona trong việc đẩy anh đi. Thủ môn 33 tuổi không hào hứng với việc rời đi ngay lúc này, nhưng mọi thứ có thể thay đổi nếu đội bóng không còn coi trọng anh.

Chuyện lương bổng của Ter Stegen, với mức thu nhập hơn 20 triệu euro/năm, bị đem ra mổ xẻ, trong bối cảnh Barcelona đang vượt trần quỹ lương và cần cắt giảm để đăng ký tân binh. Tất cả khiến Ter Stegen hiểu rằng anh dần trở thành gánh nặng tài chính.

