Bến đỗ bất ngờ cho Sancho

Mùa trước, Forest theo đuổi Sancho theo dạng cho mượn nhưng bất thành, và ngôi sao người Anh cuối cùng lại cập bến Chelsea. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, ông chủ giàu có Evangelos Marinakis sẵn sàng "rót tiền" để đưa Sancho về sân City Ground trong mùa hè này.

Cựu sao Dortmund nằm trong “nhóm 5 người bị trục xuất”, bị cấm bén mảng tới trung tâm huấn luyện Carrington cho đến khi toàn đội rời đi. Trong bối cảnh cuộc đàm phán với Juventus bế tắc, Forest có cơ hội lớn chiêu mộ Sancho.

Với việc Elanga bất ngờ gia nhập Newcastle, Forest rất cần một cái tên thay thế có khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương. Họ tin rằng Sancho có thể hồi sinh như Elanga và lấy lại phong độ đỉnh cao.

Sự nghiệp của Sancho là hành trình đầy thăng trầm. Anh rời học viện Man City năm 17 tuổi để đầu quân cho Dortmund năm 2017, nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga với 50 bàn thắng và 64 kiến tạo sau 137 trận. Sancho sở hữu tốc độ, kỹ thuật lắt léo và khả năng dứt điểm ấn tượng.

Năm 2021, MU chi đậm để đưa Sancho trở lại nước Anh, nhưng giấc mơ Premier League sớm biến thành ác mộng. Sancho không thể thích nghi và chỉ ghi được 12 bàn sau 82 trận trước khi bị Ten Hag loại khỏi đội một.

Tuy nhiên, Forest sẵn sàng đánh cược với ngôi sao 25 tuổi. Họ tin rằng với cơ hội ra sân thường xuyên, Sancho hoàn toàn có thể bùng nổ trở lại - như chính cái cách mà Elanga từng làm được.

