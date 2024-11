Bellingham: 'Liverpool hoàn toàn áp đảo Real Madrid'

Tiền vệ người Anh cho rằng Liverpool trình diễn một bộ mặt khởi sắc và đủ sức đánh bại Real Madrid ở lượt 5 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 28/11 (giờ Hà Nội).

Bellingham không thể giúp Real Madrid thoát thua trước Liverpool. Ảnh: Reuters.

"Liverpool chơi tốt hơn chúng tôi. Họ áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu. Ngay từ những phút đầu, Liverpool cho thấy sự vượt trội. Với những cơ hội có được, chúng tôi đã không tận dụng tốt", Bellingham phát biểu sau trận thua 0-2 trước Liverpool tại Anfield.

CLB Premier League có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội so với Real Madrid (63% so với 37%). "The Kop" cũng tạo ra đến 6 cơ hội ghi bàn rõ rệt, trong đó tung ra 17 cú sút trong 90 phút. Còn đại diện La Liga chỉ có 2 cơ hội ngon ăn và sút 9 lần. Thủ thành Thibaut Courtois trải qua ngày làm việc vất vả khi thực hiện đến 5 pha cứu thua trước Liverpool.

Ở trận này, Bellingham chơi không tốt trước Liverpool. Anh không ghi bàn hay kiến tạo, không thực hiện được pha qua người hay tạt bóng thành công nào trên sân đối thủ.

Tuyển thủ người Anh được xếp đá tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 4-4-2, bên cạnh Arda Guler, Kylian Mbappe và Brahim Diaz. Hàng công lạ lẫm này không tạo nhiều khó khăn cho hàng thủ Liverpool.

Mbappe là người nhận kỳ vọng cao nhất trong bộ tứ tấn công của Real Madrid. Nhưng chân sút người Pháp lại gây thất vọng lớn khi sút hỏng phạt đền ở phút 61, khiến đội khách mất đi cơ hội san bằng cách biệt.

Ở Champions League năm nay, Bellingham chơi mờ nhạt. Anh chưa có pha lập công nào và chỉ tạo ra vỏn vẹn 1 kiến tạo sau 5 trận. Ở mùa 2023/24, tuyển thủ người Anh có 4 pha lập công sau 11 lần ra sân ở đấu trường này.

Trận thua 0-2 trước Liverpool khiến Real Madrid bị đẩy xuống vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng Champions League. "Los Blancos" chỉ còn 3 trận để cứu vãn tình hình. Nguy cơ phải đá play-off để tranh vé vào vòng knock-out, thậm chí bị loại ngay từ vòng phân hạng đang hiện hữu trước mắt thầy trò HLV Ancelotti.