“Trong trận đấu tại Champions League của Bayern, các biểu ngữ nhắm đến Paris Saint-Germain và Chủ tịch Nasser Al-Khelaïfi đã xuất hiện tại Allianz Arena. Bayern xin chân thành xin lỗi nếu các đối thủ và đại diện của họ cảm thấy bị công kích cá nhân hoặc xúc phạm bởi hành động này”, câu lạc bộ viết trong thông báo chính thức vào hôm 28/11.

Bayern Munich cũng khẳng định rõ ràng rằng “những biểu ngữ này không được câu lạc bộ cho phép và không phản ánh quan điểm của CLB”.

“Chúng đi ngược lại mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa hai câu lạc bộ. Đồng thời, giọng điệu của những biểu ngữ này cũng hoàn toàn trái ngược với tinh thần văn minh và sự tôn trọng mà Bayern luôn duy trì trong các mối quan hệ quốc tế”, đội bóng Đức nhấn mạnh.

Hôm 27/11, trận Bayern Munich gặp PSG thuộc League Phase Champions League, trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cổ động viên Bayern Munich gửi một thông điệp cực kỳ mạnh mẽ đến PSG nói chung và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi nói riêng. Một biểu ngữ khổng lồ được giương cao trên khán đài Allianz Arena với nội dung: "Bộ trưởng, chủ sở hữu câu lạc bộ, người nắm giữ bản quyền truyền hình, thành viên Ủy ban điều hành UEFA và Chủ tịch ECA, tất cả trong một? Bóng đá là của tôi? Đi xuống địa ngục, Al-Khelaifi của tầng lớp tư bản".

Thông điệp này không chỉ thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của CĐV Bayern đối với mô hình sở hữu của PSG mà còn là một lời cáo buộc trực diện nhắm vào quyền lực quá lớn của Al-Khelaifi trong làng bóng đá châu Âu. Việc ông nắm giữ quá nhiều vị trí quan trọng tại UEFA và ECA khiến nhiều người nghi ngờ về sự xung đột lợi ích và tính công bằng trong quản lý bóng đá.

Sự việc không chỉ làm tổn hại hình ảnh của Bayern mà còn tạo ra sự hiểu lầm không đáng có giữa hai đội bóng vốn có lịch sử hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Bayern Munich khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị cốt lõi của mình và làm rõ mọi vấn đề để tránh tái diễn sự cố tương tự trong tương lai.

Ở trận đấu giữa Bayern và PSG, Kim Min-jae ghi bàn thắng duy nhất giúp đội chủ nhà 3 điểm.

