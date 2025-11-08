Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé trai sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm

  • Thứ bảy, 8/11/2025 13:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một bé trai sơ sinh kháu khỉnh được người dân tại phường Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện bị bỏ rơi trước cổng.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trong đêm.

Ngày 8/11, UBND phường Hoàng Mai (Nghệ An) đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 18h40 tối cùng ngày, chị Võ Thị Hồng (trú khối Tân Hương, phường Hoàng Mai) đi ra cổng nhà thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong làn nhựa. Bên cạnh cháu bé ngoài chiếc chăn ấm còn có bình và hộp sữa bột.

Kiểm tra xung quanh không thấy có người, chị Hồng đã bế cháu bé vào nhà đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Cháu bé sau đó được đưa đến Trạm Y tế Quỳnh Thiện kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra bước đầu cho thấy, cháu bé có sức khỏe bình thường, cân nặng 3,3 kg.

Tiếp nhận thông tin sự việc, phường Hoàng Mai đã lập biên bản, đồng thời phát đi thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Sau thời gian 7 ngày nếu không có người thân đến nhận, phường Hoàng Mai sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé theo quy định.

Nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát khi cố gắng ngăn kẻ cầm dao

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đã bị đâm 11 nhát dao khi can ngăn người đàn ông dùng dao tấn công, truy sát nhiều người, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

15:36 24/10/2025

5 phút cuồng loạn của kẻ truy sát 7 người ở Sản Nhi Nghệ An

Chỉ trong 5 phút, người đàn ông đã cầm dao tấn công, truy sát 7 người gồm trẻ sơ sinh, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

10:31 24/10/2025

Xác định sơ bộ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết

Ngôi nhà của gia đình bị cháy sáng 11/10 tại Hà Nội có nhiều lối thoát hiểm, nguyên nhân sơ bộ ban đầu đánh giá là phát sinh cháy xe máy tại tầng 1, sau đó cháy lan lên tầng trên.

17:53 11/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/be-trai-so-sinh-khau-khinh-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-dan-trong-dem-post1794402.tpo

Ngọc Tú/Tiền Phong

Bỏ rơi bé sơ sinh Bé sơ sinh Bỏ rơi bé trai Bé trai Bỏ rơi con Sơ sinh

    Đọc tiếp

    Da dieu 'di lac' o TP.HCM da chet hinh anh

    Đà điểu 'đi lạc' ở TP.HCM đã chết

    22 phút trước 15:34 8/11/2025

    0

    Ngày 8/11, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), cho biết con chim đà điểu đã chết và địa phương đã tiến hành tiêu hủy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý