Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bé trai 13 tuổi hành quyết kẻ sát nhân gây rúng động

  • Thứ tư, 3/12/2025 15:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vụ bé trai 13 tuổi xử bắn kẻ sát hại gia đình giữa sân vận động đông nghịt ở Afghanistan đã khiến thế giới chấn động, làm dấy lên lo ngại về sự tái lập các hình phạt tàn khốc dưới Taliban.

Các màn hành quyết công khai tại Afghanistan đang làm dấy lên lo ngại về sự tái lập các hình phạt tàn khốc dưới Taliban. Ảnh: Reuters.

Một bé trai 13 tuổi ở Afghanistan đã tự tay xử bắn người đàn ông bị kết tội giết hại cả gia đình mình, trước sự chứng kiến của đám đông reo hò - chi tiết rùng rợn chỉ được tiết lộ sau buổi hành quyết.

Đây là vụ xử tử công khai thứ 11 kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, khiến cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án vì gợi nhớ những thời kỳ nghiệt ngã nhất của chế độ này, theo AP.

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Afghanistan, người đàn ông bị tử hình được xác định là kẻ đã sát hại 13 thành viên trong một gia đình, gồm 9 trẻ em và người mẹ.

Khoảng 80.000 người, trong đó có thân nhân của các nạn nhân, đã có mặt tại sân vận động thể thao ở thành phố Khost (miền Đông Afghanistan) hôm 2/12 để chứng kiến vụ hành quyết. Tòa án Tối cao cho biết đây là vụ xử tử công khai thứ 11 kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước sau cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ và NATO.

Theo kênh Amu TV, cậu bé đã bắn ba phát vào người đàn ông trong tiếng hô “Allahu akbar” từ một bộ phận đám đông.

Trước khi vụ việc diễn ra, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Afghanistan, ông Richard Bennet, đã kêu gọi Taliban dừng lại, cảnh báo rằng “xử tử công khai là vô nhân đạo, tàn nhẫn và đi ngược luật pháp quốc tế”.

Kể từ khi lên nắm quyền, Taliban áp đặt cách diễn giải hà khắc của luật Sharia, bao gồm việc khôi phục hình phạt xử tử công khai, đồng thời cấm phụ nữ và trẻ em gái học trung học, đại học và tham gia hầu hết công việc xã hội.

Trong thông cáo của Tòa án Tối cao, bản án tử hình được đưa ra sau khi bị cáo bị kết tội tại tòa sơ thẩm, phúc thẩm và được Tòa Tối cao y án, trước khi được “tối cao lãnh tụ” Hibatullah Akhundzada phê chuẩn.

Người đàn ông, tên Mangal Talah Khan, bị xử bắn bởi một thành viên gia đình các nạn nhân, theo người phát ngôn cảnh sát Khost Mustaghfir Gorbaz.

Ông Khan bị kết tội dùng súng Kalashnikov sát hại Abdul Rahman. Theo quy định của Taliban, gia đình nạn nhân được quyền chọn tha thứ để đổi lấy hòa giải, nhưng họ đã kiên quyết yêu cầu mức án tử hình.

Trong thời kỳ cầm quyền cuối những năm 1990, Taliban từng thường xuyên tiến hành các hình phạt công khai như xử tử, đánh roi và ném đá đến chết - những hình ảnh mà cộng đồng quốc tế lo ngại đang quay trở lại dưới chế độ hiện nay.

Thực hư tin phiến quân IS hành quyết tướng Nigeria

Các tay súng thuộc tỉnh bang Tây Phi của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISWAP) ngày 17/11 tuyên bố đã bắt giữ và hành quyết một chuẩn tướng Nigeria dù thông tin bị quân đội nước này kiên quyết phủ nhận.

15:31 18/11/2025

Nữ TikToker Mali bị hành quyết công khai

Vụ sát hại nữ TikToker trẻ Mariam Cissé đã gây chấn động dư luận Mali, phơi bày thực tế mong manh của an ninh quốc gia giữa lúc các nhóm vũ trang và thánh chiến gia tăng hoạt động ở vùng sa mạc Tây Phi.

08:42 12/11/2025

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cáo buộc 'tiếp tay' cho Triều Tiên

Nhóm điều tra đặc biệt cho biết họ đã xem xét khả năng truy tố ông Yoon Suk Yeol về tội “kích động hành động xâm lược nước ngoài”, nhưng cuối cùng quyết định áp dụng tội danh “tiếp tay.”

13:30 10/11/2025

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Lâm Phương

hành quyết Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Afghanistan Afghanistan Taliban

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Afghanistan

    Afghanistan
    • Thủ đô: Kabul
    • Diện tích: 652.900 km2
    • Dân số: 35,53 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 20,82 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Afghani
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pashtun, tiếng Dari

Đọc tiếp

Mot 'tay mau' cua gioi sieu giau hinh anh

Mốt 'tẩy máu' của giới siêu giàu

31 phút trước 16:33 3/12/2025

0

Những người siêu giàu đang chi hàng chục nghìn USD cho các liệu pháp “làm sạch máu”, với mục đích loại bỏ vi nhựa và độc tố ra khỏi cơ thể để cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Quy tu thien cua Elon Musk gay tranh cai hinh anh

Quỹ từ thiện của Elon Musk gây tranh cãi

2 giờ trước 15:29 3/12/2025

0

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, quỹ từ thiện của Elon Musk 4 năm liền không đạt mức giải ngân tối thiểu, làm dấy lên câu hỏi liệu quỹ này có thật sự phục vụ lợi ích công cộng hay không.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý