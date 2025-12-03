Bé trai 13 tuổi hành quyết kẻ sát nhân gây rúng động

Vụ bé trai 13 tuổi xử bắn kẻ sát hại gia đình giữa sân vận động đông nghịt ở Afghanistan đã khiến thế giới chấn động, làm dấy lên lo ngại về sự tái lập các hình phạt tàn khốc dưới Taliban.

Các màn hành quyết công khai tại Afghanistan đang làm dấy lên lo ngại về sự tái lập các hình phạt tàn khốc dưới Taliban. Ảnh: Reuters.

Một bé trai 13 tuổi ở Afghanistan đã tự tay xử bắn người đàn ông bị kết tội giết hại cả gia đình mình, trước sự chứng kiến của đám đông reo hò - chi tiết rùng rợn chỉ được tiết lộ sau buổi hành quyết.

Đây là vụ xử tử công khai thứ 11 kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, khiến cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án vì gợi nhớ những thời kỳ nghiệt ngã nhất của chế độ này, theo AP.

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Afghanistan, người đàn ông bị tử hình được xác định là kẻ đã sát hại 13 thành viên trong một gia đình, gồm 9 trẻ em và người mẹ.

Khoảng 80.000 người, trong đó có thân nhân của các nạn nhân, đã có mặt tại sân vận động thể thao ở thành phố Khost (miền Đông Afghanistan) hôm 2/12 để chứng kiến vụ hành quyết. Tòa án Tối cao cho biết đây là vụ xử tử công khai thứ 11 kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước sau cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ và NATO.

Theo kênh Amu TV, cậu bé đã bắn ba phát vào người đàn ông trong tiếng hô “Allahu akbar” từ một bộ phận đám đông.

Trước khi vụ việc diễn ra, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Afghanistan, ông Richard Bennet, đã kêu gọi Taliban dừng lại, cảnh báo rằng “xử tử công khai là vô nhân đạo, tàn nhẫn và đi ngược luật pháp quốc tế”.

Kể từ khi lên nắm quyền, Taliban áp đặt cách diễn giải hà khắc của luật Sharia, bao gồm việc khôi phục hình phạt xử tử công khai, đồng thời cấm phụ nữ và trẻ em gái học trung học, đại học và tham gia hầu hết công việc xã hội.

Trong thông cáo của Tòa án Tối cao, bản án tử hình được đưa ra sau khi bị cáo bị kết tội tại tòa sơ thẩm, phúc thẩm và được Tòa Tối cao y án, trước khi được “tối cao lãnh tụ” Hibatullah Akhundzada phê chuẩn.

Người đàn ông, tên Mangal Talah Khan, bị xử bắn bởi một thành viên gia đình các nạn nhân, theo người phát ngôn cảnh sát Khost Mustaghfir Gorbaz.

Ông Khan bị kết tội dùng súng Kalashnikov sát hại Abdul Rahman. Theo quy định của Taliban, gia đình nạn nhân được quyền chọn tha thứ để đổi lấy hòa giải, nhưng họ đã kiên quyết yêu cầu mức án tử hình.

Trong thời kỳ cầm quyền cuối những năm 1990, Taliban từng thường xuyên tiến hành các hình phạt công khai như xử tử, đánh roi và ném đá đến chết - những hình ảnh mà cộng đồng quốc tế lo ngại đang quay trở lại dưới chế độ hiện nay.