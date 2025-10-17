Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

"Phải quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ thành phố, quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông", Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho hay.

Chiều 17/10, Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên bế mạc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: PV.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, các đại biểu dự đại hội đã phát huy trí tuệ và trách nhiệm, tập trung thảo luận, bổ sung với sự đồng thuận, nhất trí cao, thông qua nghị quyết đại hội với những mục tiêu phát triển, 5 quan điểm phát triển, 4 nhóm chỉ tiêu với 43 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Hà Nội nêu, các văn kiện được Đại hội lần thứ XVIII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Thủ đô, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm, yêu cầu, mong mỏi, khát vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới; khẳng định vị thế, vai trò tiên phong, đồng hành cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, gồm 75 người, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố gồm 64 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết cùng với hai đại biểu đương nhiên, đại diện tiêu biểu gần 50 vạn đảng viên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới.

"Quá trình nghiên cứu, quán triệt triển khai nghị quyết của đại hội, chương trình hành động của đại hội phải gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị, quyết liệt triển khai, làm nhanh, làm đến cùng. Đặc biệt phải quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ thành phố, quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông", bà Hoài nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với khát vọng vươn lên vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để linh hoạt điều chỉnh đúng với tình hình thực tế; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thúc đẩy giải quyết công việc; tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực, ngay trong những tháng còn lại của năm 2025 và từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025-2030.

"Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, hành động quyết liệt...", bà Hoài nói và nhấn mạnh, đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đem hết tâm sức, trí tuệ để cống hiến, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.