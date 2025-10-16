75 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

Chiều 16/10, theo chương trình đã được thông qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự phiên làm việc có 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Dự phiên làm việc quan trọng này còn có các đồng chí đại biểu Trung ương.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVII; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị. Ảnh: Thành Thái Anh

Thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 đồng chí

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành nội dung bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVII trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị.

Đề án nhân sự đã nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và đề nghị số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 đồng chí.

Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 đồng chí.

ác đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 đồng chí. Ảnh: Thành Thái Anh

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã báo cáo Đại hội danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.Căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị và đã được Trung ương phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã chuẩn bị danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 86 đồng chí (số dư 14,67%).

Ngay sau đó, các đại biểu đã chia tổ thảo luận Đề án nhân sự.

Thông qua danh sách bầu cử gồm 86 đồng chí

15h30, thay mặt Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu về tiêu chuẩn, cơ cấu và kết quả ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Theo đó, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhất trí cao về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự được nêu trong Đề án nhân sự.

11/11 tổ đại biểu không có ứng cử, đề cử thêm và nhất trí với danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đã trình bày danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 86 đồng chí.

Tiếp đó, các đại biểu đã biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

100% các đại biểu dự Đại hội đã nhất trí với danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 86 đồng chí.

Ngay sau đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành nội dung bầu Ban kiểm phiếu.

Căn cứ Quy chế bầu cử số 190-QĐ/TƯ ngày 10-10-2024 của Bộ Chính trị (khóa XIII), cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong Đại hội không có tên trong danh sách bầu cử. Căn cứ quy định trên, Đoàn Chủ tịch dự kiến Ban kiểm phiếu của Đại hội là 15 đồng chí.

Đại hội đã nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm 15 đồng chí và thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Ngay sau đó, Ban kiểm phiếu đã tiến hành nhiệm vụ. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Dưới đây là hình ảnh Đại hội bỏ phiếu:

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí Thường trực Thành ủy tiến hành bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tiến hành bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong tiến hành bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiến hành bỏ phiếu.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản tiến hành bỏ phiếu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảm bảo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được Đại hội bầu ra là một tập thể mạnh Đề cập nội dung nhân sự tại Đại hội, trong phát biểu khai mạc phiên trù bị chiều 15/10, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, mỗi kỳ đại hội, cùng với việc thảo luận các văn kiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phát triển trong thời gian tới thì việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã quyết nghị. Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Thành ủy đã bám sát và thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự. Đề án nhân sự trình ra Đại hội đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt. “Tôi đề nghị các đại biểu chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố, nghiên cứu kỹ đề án, nghiên cứu kỹ cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, đảm bảo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được Đại hội bầu ra là một tập thể mạnh, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo triển khai thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Vào lúc 17h ngày 16/10, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Kiểm phiếu Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tập trung.

Trong danh sách trúng cử, có các đồng chí Thường trực Thành ủy khoá XVII, gồm: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (nhận được số phiếu bầu cao nhất); Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVII.

Ngay sau khi kết thúc ngày làm việc chính thức đầu tiên, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, bầu Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII.