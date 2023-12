Bé gái Hà Giang co ro vì lạnh nhưng vẫn cố gắng đến trường

Hình ảnh bé gái ở Hà Giang co ro, run rẩy vì nhiệt độ xuống thấp khiến cộng đồng mạng xúc động.

Bé gái 2 tuổi co ro vì lạnh, dù đã được cô giáo mặc thêm quần áo ấm. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 21/12, cộng đồng mạng chia sẻ clip một bé gái học trường mầm non đi chân trần, cả người run lên vì lạnh. Bàn tay và bàn chân em đều đỏ ửng vì thời tiết khắc nghiệt của mùa đông ở vùng núi miền Bắc.

Một số người chia sẻ video, hình ảnh của bé và nói rằng bé là học sinh tại một trường mầm non ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Thực tế, em này học lớp mẫu giáo 2 tuổi ở một điểm trường thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thông tin này được cô Việt Trinh, giáo viên của bé, xác nhận với Tri thức - Znews vào sáng 22/12.

Cô Việt Trinh cho biết những ngày qua, nhiệt độ ở huyện Đồng Văn nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung xuống rất thấp, lạnh đến thấu xương. Clip cô đăng lên mạng được quay hôm 20/12, nhiệt độ vào khoảng 3-4 độ C. Đến ngày 22/12, nhiệt độ thậm chí đã xuống đến 1-2 độ C nên các học sinh ở trường cô Trinh được nghỉ học.

Ông Hà Đình Phong, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đồng Văn, cũng xác minh thông tin này với Tri thức - Znews. Ông Phong cho biết clip bé gái được quay tại một trường mầm non ở huyện Đồng Văn. Do sơ suất của cha mẹ, không mặc ấm cho con nên bé gái mới bị lạnh chứ thực tế không phải gia đình bé thiếu quần áo như nhiều dân mạng đồn đoán.

Do nhiệt độ xuống thấp, huyện thông báo cho học sinh cấp mầm non và một số trường tiểu học nghỉ học tránh rét. Với các trường bán trú, nội trú, học sinh thực hiện nghỉ tại chỗ và vẫn được cung cấp chế độ ăn như bình thường.

Cô giáo đăng bài thông báo ngừng nhận hỗ trợ và bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng ngừng chia sẻ clip với từ ngữ không phù hợp.

Nói thêm về hình ảnh học sinh co ro giữa trời rét, cô Trinh cho biết ngày hôm đó, bé mặc quần áo bẩn đi học. Cô đã giúp bé tắm rửa, thay quần áo mới, sấy khô tóc và mở máy sưởi, nhưng do nhiệt độ huyện Đồng Văn xuống thấp nên bé vẫn co ro vì lạnh.

Mong muốn học sinh có thêm quần áo ấm dự trữ cho những ngày đông sắp tới, cô Trinh mới quyết định chia sẻ clip lên mạng, mong các mạnh thường quân quyên góp quần áo ấm cho học sinh.

Từ khi đăng bài, cô Trinh được rất nhiều người liên hệ, hỏi thăm tình hình của các bé. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn vì rất nhiều mạnh thường quân đã kêu gọi quyên góp quần áo mới và cũ cho học sinh.

Cũng trong sáng 22/12, cô Việt Trinh đăng bài lên trang cá nhân, thông báo ngừng nhận quyên góp quần áo. Cô nói rằng nếu lượng quần áo nhận được quá lớn, cô sẽ gửi đến các điểm trường lân cận để tất cả học sinh đều được mặc ấm.

Ngoài ra, cô giáo trẻ kêu gọi cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh, video của học sinh thì cần sử dụng thông tin chính xác và từ ngữ phù hợp, tránh ảnh hưởng đến học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhà trường. Với những bài đăng sai sự thật, cô mong người đăng xóa bài để tránh gây hoang mang dư luận.

Cô Trinh phát hiện một số người đăng bài sử dụng ngôn ngữ tiêu cực, quy chụp, gây ảnh hưởng đến tất cả học sinh cũng như nhà trường. Bên cạnh đó, không ít người dùng clip để lợi dụng lòng tốt của mạnh thường quân, xin tài trợ sai mục đích.

"Mọi người chia sẻ tích cực thì không sao nhưng nhiều người lại nói tiêu cực quá, ảnh hưởng rất nhiều đến các con và bản thân mình nữa. Mình thương các con bị lạnh nên mới đăng bài để nhờ mạnh thường quân hỗ trợ quần áo ấm chứ mình không tham lam, lấy của mọi người quá nhiều", cô giáo tâm sự.