Bé gái còn nguyên dây rốn giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Trong lúc phun thuốc tại rẫy sầu riêng, người dân bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, toàn thân bị kiến bu.

Chiều 11/2, UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Cháu bé được đưa về Trung tâm Y tế Cư M’gar (Đắk Lắk) để cấp cứu, chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, trong lúc phun thuốc tại rẫy sầu riêng ở buôn Hô (xã Cuôr Đăng), người dân bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,2 kg, còn nguyên dây rốn. Thời điểm được phát hiện, cháu bé nằm giữa rẫy, toàn thân bị kiến bu.

Ngay sau khi phát hiện, cháu bé được đưa đến trạm y tế sơ cứu, rồi chuyển lên Trung tâm Y tế Cư M’gar (Đắk Lắk) để cấp cứu, chăm sóc.

Sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định, không sốt, không xuất huyết dưới da, không phát hiện dị dạng, dị tật.

UBND xã Cuôr Đăng thông báo, cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé liên hệ UBND xã (bộ phận Văn hóa - Xã hội) để làm thủ tục nhận lại theo quy định.

Sau 7 ngày, từ 11 đến hết 17/2, nếu không có thông tin, UBND xã Cuôr Đăng sẽ đăng ký khai sinh cho cháu và xử lý các thủ tục liên quan theo pháp luật.