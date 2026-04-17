Bé gái 2 tuổi tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trên ôtô

Đưa con gái hơn 2 tuổi đi học, người bố ở Nghệ An vô tình bỏ quên cháu trên xe và khi quay lại, bàng hoàng phát hiện con đã tử vong.

Người bố không biết con gái nhỏ vẫn đang ở trên xe. Ảnh minh họa.

Sáng 17/4, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi một bé gái hơn 2 tuổi tử vong sau thời gian bị bỏ quên trong ôtô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc) điều khiển ôtô chở hai con đi học. Sau khi đưa con lớn đến trường, người đàn ông này tiếp tục lái xe đến cơ quan làm việc. Tuy nhiên, người bố không biết con gái nhỏ vẫn đang ở trên xe.

Đến khoảng 14h cùng ngày, mọi người mới hốt hoảng phát hiện cháu bé đang nguy kịch trên xe nên đã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Đông Lộc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Nghệ An vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Theo chuyên gia, nếu ôtô đóng kín cửa, để giữa trời nắng và không bật điều hòa thì mức nhiệt trong xe có thể cao hơn nhiệt độ khí tượng 10 độ C.

Trước đó ở Hà Nội và Thái Bình (cũ) từng xảy ra vụ việc trẻ bị tử vong do bị bỏ quên trên xe. Năm 2024, bé trai 5 tuổi ở xã Vũ Thư (Thái Bình cũ) tử vong sau khi bị bỏ quên 11 tiếng trên ôtô đưa đón. Tài xế và nhân viên đưa đón bị phạt tù về tội vô ý làm chết người, hai giáo viên bị án treo do thiếu trách nhiệm.

Năm 2019, bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị bỏ quên trên ôtô đưa đón dẫn đến tử vong. Lái xe, giám sát học sinh và cô giáo chủ nhiệm bị truy tố, phạt tù vì các tội vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.