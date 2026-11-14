Bé gái 13 tuổi mắc ung thư dạ dày, phát hiện đã di căn nhiều nơi

Bé gái 13 tuổi thường xuyên ăn mì ăn liền, đồ nướng và thực phẩm muối. Khi được đưa đến bệnh viện, em đã mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày, di căn nhiều nơi.

Ung thư dạ dày có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trong cơ quan này, thường biểu hiện qua các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chán ăn... Ảnh: Shutterstock.

Một bé gái 13 tuổi tại Hàng Châu (Trung Quốc) được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày, căn bệnh có mức độ ác tính cao và tiến triển nhanh. Khi phát hiện, khối u đã di căn nhiều nơi trong cơ thể, khiến bệnh nhi mất cơ hội phẫu thuật và điều trị triệt căn. Trước đó, em bị đau bụng, chướng bụng kéo dài suốt một năm nhưng không được chú ý đúng mức.

Các bác sĩ cho biết thói quen ăn uống thiếu lành mạnh và nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) là những yếu tố đáng lưu ý trong trường hợp này, theo Tencent News.

Thường xuyên ăn mì ăn liền, đồ nướng thay bữa chính

Ngày 10/11, Bệnh viện Nhi đồng Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đăng tải thông tin về trường hợp một bé gái 13 tuổi đến khám với triệu chứng đau bụng và chướng bụng kéo dài một năm.

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhi mắc ung thư dạ dày ác tính, đã di căn nhiều vị trí trong cơ thể. Em được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày.

Là "vua của các loại ung thư dạ dày" với độ ác tính cực cao và tiến triển nhanh, ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày có tiên lượng rất xấu. Khi bệnh đã di căn nhiều nơi, bệnh nhi gần như không còn cơ hội phẫu thuật hoặc điều trị triệt căn.

Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy kết quả kiểm tra hơi thở carbon-13 dương tính, xác nhận bệnh nhi nhiễm vi khuẩn H. pylori. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Theo bác sĩ Thang Vệ Hồng, Trưởng khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi đồng Hàng Châu, bé gái có thói quen ăn các loại rau tự muối, thực phẩm chế biến bằng phương pháp ướp muối và nướng. Em thường xuyên dùng mì ăn liền, đồ nướng thay bữa chính, ít ăn các thực phẩm chính lành mạnh, rau xanh và trái cây.

Chế độ ăn uống thiếu cân bằng, kéo dài khiến cơ thể bệnh nhi rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Theo bác sĩ, những thói quen này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe dạ dày của trẻ.

Mì ăn liền là món ăn tiện lợi thường xuyên xuất hiện trong chế độ ăn uống của bệnh nhi 13 tuổi ở Hàng Châu. Ảnh: Unsplash.

Đau bụng, chướng bụng suốt một năm nhưng bị bỏ qua

Bác sĩ Thang Vệ Hồng cho biết điều đáng tiếc nhất trong trường hợp này là các triệu chứng đau bụng, chướng bụng của bệnh nhi kéo dài suốt một năm nhưng không được quan tâm đúng mức.

Nhiều phụ huynh cho rằng ung thư dạ dày là bệnh của người lớn tuổi, trẻ nhỏ không thể mắc bệnh dạ dày, càng không thể bị ung thư.

Chính tâm lý chủ quan này khiến những dấu hiệu bất thường của trẻ dễ bị bỏ qua. Trong suốt một năm, bé gái nhiều lần than đau bụng, đầy hơi, chán ăn nhưng các triệu chứng chỉ được xem là rối loạn tiêu hóa, ăn phải thức ăn không phù hợp hoặc trẻ quá nhạy cảm.

Tỷ lệ mắc các bệnh dạ dày ở trẻ em và ung thư dạ dày ở thanh thiếu niên đang gia tăng trong những năm gần đây. Nhiễm H. pylori, chế độ ăn nhiều muối, ăn uống thất thường và thường xuyên tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh là những yếu tố nguy cơ đáng chú ý.

Vi khuẩn Helicobacter pylori có thể gây viêm loét dạ dày và là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày. Ảnh: Shutterstock.

Tỷ lệ ung thư dạ dày ở người trẻ tăng gấp đôi trong 30 năm

Theo các báo cáo, trong 5 năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở nhóm người trẻ 19-35 tuổi tại Trung Quốc tăng rõ rệt. Bệnh nhân dưới 35 tuổi chiếm khoảng 6-11% tổng số ca mắc, tỷ lệ này tăng gấp đôi so với 30 năm trước.

Ông Bành Tuấn Sinh, Trưởng khoa Phẫu thuật dạ dày tại Bệnh viện Số 6 Trung Sơn, Quảng Đông, cho biết ung thư dạ dày ở trẻ em có nguyên nhân phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố như di truyền, môi trường, thói quen ăn uống và nhiễm H. pylori.

- Yếu tố di truyền: Người có thành viên trong gia đình mắc ung thư dạ dày có nguy cơ cao hơn. Người thân bậc một của bệnh nhân ung thư dạ dày có nguy cơ mắc bệnh cao gấp khoảng 3 lần so với dân số nói chung.

- Nhiễm vi khuẩn H. pylori: Tỷ lệ nhiễm H. pylori ở thanh thiếu niên 13-18 tuổi tại Trung Quốc là 41,6%. Đây là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày.

- Thói quen ăn uống không lành mạnh: Thực phẩm nhiều muối, đồ muối chua và đồ nướng có thể chứa nitrit cùng các hợp chất có khả năng gây ung thư. Việc ăn uống thất thường, bỏ bữa sáng, ăn quá nhiều hoặc nhịn ăn quá mức cũng có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

- Áp lực tâm lý: Tình trạng lo âu, trầm cảm kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và hệ miễn dịch.