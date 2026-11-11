Vô tình phát hiện ung thư đại trực tràng, BS nêu 6 dấu hiệu dễ bỏ sót

Một phụ nữ được phát hiện ung thư đại tràng sau 10 ngày đau âm ỉ bụng và thiếu máu bất thường. Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu cần chú ý.

Người phụ nữ 75 tuổi được phát hiện ung thư đại tràng (mũi tên chỉ) sau khi đi khám vì đau bụng kéo dài và thiếu máu bất thường. Ảnh: Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý.

Theo China Times, người phụ nữ 75 tuổi ở thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) mắc bệnh thận mạn tính, được theo dõi sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý.

Bác sĩ Lư Kiến Chương, Trưởng khoa Ngoại của Bệnh viện Nhân Ái Đại Lý, cho biết người phụ nữ có tiền sử bệnh thận mạn tính và thường xuyên tái khám tại khoa Thận. Trong lần tái khám gần đây, bà cho biết tình trạng đau âm ỉ bụng đã kéo dài hơn 10 ngày, đồng thời xuất hiện thiếu máu.

Bác sĩ Lâm Uy tại khoa Thận lập tức chỉ định xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy nồng độ hemoglobin của bệnh nhân chỉ ở mức 7,1 g/dL, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng bình thường. Trước nguy cơ người bệnh bị xuất huyết mạn tính hoặc có khối u đường tiêu hóa tiềm ẩn, bác sĩ tiếp tục chỉ định xét nghiệm máu ẩn trong phân và nội soi đại tràng. Qua đó, các bác sĩ phát hiện khối u ác tính ở đại tràng.

Bác sĩ Lâm Tuấn Hựu, thuộc Trung tâm Quản lý sức khỏe và khoa Y học gia đình, cho biết nhiều bệnh ung thư đường tiêu hóa gần như không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Khi người bệnh bắt đầu cảm thấy khó chịu rõ rệt, bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt, những người trên 50 tuổi, có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc ung thư dạ dày, hút thuốc và uống rượu trong thời gian dài cần được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để phát hiện bệnh sớm.

Sau đó, người phụ nữ được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận bà mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Bác sĩ Lư Kiến Chương cảnh báo ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu thường có biểu hiện không rõ ràng. Người dân cần đi khám sớm nếu xuất hiện 6 dấu hiệu gồm mệt mỏi, thiếu máu, chán ăn, sụt cân, khó chịu vùng bụng hoặc thay đổi thói quen đại tiện.

Theo bác sĩ, ung thư biểu mô tuyến đại tràng chiếm hơn 90% tổng số trường hợp ung thư đại trực tràng. Bệnh thường hình thành do các tế bào niêm mạc đại tràng tăng sinh bất thường hoặc polyp dần tiến triển thành ung thư.

Quá trình chuyển từ tổn thương tiền ung thư sang ung thư thường kéo dài nhiều năm. Vì vậy, nếu phát hiện và xử lý polyp từ sớm, người bệnh có cơ hội ngăn ngừa ung thư hình thành. Nếu bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể giảm đáng kể.