Bê cánh cửa chắn đường, thách thức tài xế ở Hà Nội

Do mâu thuẫn sau va chạm giao thông, một nhóm người tại xã Chương Dương (Hà Nội) đã mang cánh cửa gỗ và xe máy ra chắn ngang đường, thách thức tài xế ôtô.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông sử dụng cánh cửa gỗ cùng xe máy chắn ngang đường trước số nhà 63 đường Hoàng Xá (xã Chương Dương). Khi tài xế ôtô đề nghị mở lối đi, hai người đàn ông khác xuất hiện ngăn cản, đồng thời lớn tiếng thách thức và yêu cầu gọi chính quyền đến giải quyết.

Sự việc xảy ra trên tuyến đường dẫn vào bến đò Tía, khiến các phương tiện không thể lưu thông, giao thông bị ùn tắc cục bộ. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tụ tập theo dõi, làm tình hình thêm phức tạp.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) xác nhận vụ việc xảy ra vào tối 11/1. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xích mích sau va chạm giao thông, dẫn đến việc người dân chặn xe để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đã được Công an xã Chương Dương tiếp nhận, xử lý theo quy định, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật, không tự ý có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự an toàn xã hội.