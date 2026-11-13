Bê bối tình dục rúng động nước Anh

David Walliams, ngôi sao truyền hình, giám khảo Britain’s Got Talent suốt 10 năm, tác giả 60 triệu bản sách thiếu nhi, bị cáo buộc có hành vi tình dục không phù hợp.

Nhà văn, diễn viên David Walliams. Ảnh: Reuters.

Nhiều nhà sách Anh ngừng bán tác phẩm của David Walliams, tác giả có hơn 60 triệu bản sách tiêu thụ toàn cầu, sau những cáo buộc về hành vi thiếu chuẩn mực.

Nhà văn thiếu nhi nổi tiếng vướng bê bối tình dục

Theo The Guardian ngày 10/11, David Walliams bị nhiều phụ nữ cáo buộc lợi dụng danh tiếng và vị thế để tiếp cận, theo đuổi quan hệ tình dục với họ khi họ còn ở tuổi vị thành niên hoặc mới trưởng thành. Những cáo buộc được công bố sau cuộc điều tra kéo dài hơn ba năm do The Guardian và ITV News phối hợp thực hiện. Nhóm phóng viên tiếp xúc với 30 nguồn tin, đồng thời kiểm tra thư điện tử, tin nhắn, ghi chép và những tài liệu liên quan.

Hai phụ nữ (hiện ngoài 30 tuổi) cho biết họ gặp Walliams lần đầu khi mới 15 tuổi. Cả hai cáo buộc ông có hành vi dụ dỗ, thao túng và lợi dụng sự ngưỡng mộ của họ dành cho một người nổi tiếng.

Một người kể rằng Walliams liên lạc với cô sau sự kiện dành cho người hâm mộ chương trình hài Little Britain năm 2004. Khi đó, cô mới 15 tuổi và đang đi học. Theo lời kể, nhà văn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử và sau đó bắt đầu quan hệ tình dục với cô khi cô 17 tuổi.

Một phụ nữ khác cáo buộc Walliams có hành vi xâm hại tình dục khi cô 15 tuổi. Theo ITV News, người này cho biết từng nhận tin nhắn từ Walliams trên mạng xã hội MySpace, sau đó gặp ông tại London.

Cuộc điều tra còn đề cập những cáo buộc quấy rối tình dục và hành vi không phù hợp tại chương trình Britain's Got Talent và nhà xuất bản HarperCollins, nơi Walliams có quan hệ công việc trong nhiều năm.

Một số nữ nhân viên trẻ tại HarperCollins phản ánh họ từng cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với tác giả. Một số người từng làm việc tại đây cho biết công ty đã phải áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ nhân viên trong quá trình làm việc với ông.

Walliams phủ nhận toàn bộ cáo buộc về hành vi sai trái, bao gồm quấy rối tình dục, dụ dỗ trẻ vị thành niên và lạm dụng quyền lực. Trong thư gửi nhóm phóng viên điều tra, ông thừa nhận đôi khi đã thiếu suy nghĩ trong các mối quan hệ tình cảm trước đây, nhưng khẳng định chưa từng lợi dụng danh tiếng để ép buộc người khác. Ông cũng bác bỏ việc có hành vi phạm pháp.

Trước khi cuộc điều tra được công bố, Walliams đã tìm cách ngăn chặn việc đăng tải thông tin thông qua thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, tòa án Anh bác yêu cầu này, cho phép hai cơ quan báo chí công bố kết quả điều tra.

Những cáo buộc hiện được báo chí đưa ra chưa đồng nghĩa với việc Walliams đã bị tòa án kết luận phạm tội.

Loạt sách của David Walliams. Ảnh: eBay.

David Walliams sinh năm 1971 tại London, là một trong những gương mặt nổi tiếng của ngành giải trí và xuất bản thiếu nhi Anh. Ông bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ đầu những năm 2000 qua chương trình hài Little Britain, thực hiện cùng diễn viên Matt Lucas. Sau đó, Walliams trở thành giám khảo chương trình truyền hình Britain's Got Talent từ năm 2012 đến 2022.

Ông bắt đầu sự nghiệp viết sách thiếu nhi năm 2008 với The Boy in the Dress (Cậu bé mặc váy) với tranh minh họa của Quentin Blake. Những tác phẩm tiếp theo như Mr Stink (Ngài Hôi Hám), Billionaire Boy (Cậu bé tỷ phú), Gangsta Granny (Bà ngoại đạo chích) và Ratburger (Bánh mì kẹp chuột) nhanh chóng đưa Walliams trở thành một trong những tác giả thiếu nhi ăn khách nhất nước Anh.

Sách của ông nổi bật với lối kể chuyện hài hước, các nhân vật lập dị và những tình huống giàu tính giải trí. Nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình và sân khấu.

Theo Reuters, hơn 60 triệu bản sách của Walliams đã được bán trên toàn cầu. Các tác phẩm được xuất bản bằng 55 ngôn ngữ, giúp ông xây dựng lượng độc giả lớn tại nhiều quốc gia.

Tại Ireland, dữ liệu NielsenIQ BookData cho thấy Walliams là tác giả thiếu nhi bán chạy thứ ba kể từ khi hệ thống bắt đầu thống kê doanh số sách in năm 2002, chỉ sau Julia Donaldson và Jeff Kinney. Tổng cộng khoảng 1,9 triệu bản sách của ông được tiêu thụ tại thị trường này.

Trước bê bối hiện tại, Walliams từng gây tranh cãi vì những lời bình luận xúc phạm thí sinh Britain's Got Talent. Ông rời chương trình năm 2022 sau khi các phát ngôn trong quá trình ghi hình bị tiết lộ và đã công khai xin lỗi.

Một số tác phẩm thiếu nhi của ông cũng từng bị chỉ trích vì cách xây dựng nhân vật và sử dụng những yếu tố hài hước liên quan đến ngoại hình, giới tính hoặc sắc tộc.

Nhà xuất bản chấm dứt hợp tác, nhà sách ngừng kinh doanh

Theo The Bookseller ngày 11/11, nhiều chuỗi nhà sách tại Anh đã ngừng kinh doanh tác phẩm của David Walliams sau khi cuộc điều tra được công bố.

The Works xác nhận yêu cầu toàn bộ cửa hàng rút sách của ông khỏi kệ. TG Jones cũng thông báo không còn bán bất kỳ tác phẩm nào của Walliams tại cửa hàng hoặc trên nền tảng trực tuyến.

Waterstones, một trong những chuỗi nhà sách lớn nhất nước Anh, đang làm việc với HarperCollins để trả lại số sách còn tồn tại một số chi nhánh.

Amazon cho biết đã trao đổi với HarperCollins sau khi nhà xuất bản quyết định ngừng cung cấp những tác phẩm cũ của Walliams. Các phiên bản sách điện tử đã bị rút khỏi nền tảng, trong khi sách in chỉ tiếp tục được bán đến khi hết hàng tồn kho.

Một số cuốn sách của David Walliams xuất bản tiếng Việt.

Đáng chú ý, HarperCollins đã chấm dứt quan hệ xuất bản với Walliams trước khi cuộc điều tra của The Guardian và ITV News được công bố. Tháng 12/2025, nhà xuất bản thông báo không tiếp tục phát hành tác phẩm mới của ông, sau những thông tin về hành vi không phù hợp đối với nữ nhân viên. Đến tháng 9/2026, HarperCollins quyết định ngừng xuất bản cả danh mục sách cũ, bao gồm sách in, sách điện tử và sách nói.

Theo The Independent, HarperCollins từng xuất bản 23 cuốn sách thiếu nhi của Walliams, bên cạnh các tuyển tập truyện ngắn và sách tranh. Sáu tác phẩm trong số đó đã được chuyển thể thành phim truyền hình.

Sau quyết định chấm dứt hợp tác, tên tác giả và các tác phẩm của ông cũng biến mất khỏi trang web HarperCollins. Đại diện nhà xuất bản xác nhận đã chấm dứt quan hệ xuất bản với Walliams, đồng thời khẳng định công ty đặc biệt coi trọng sự an toàn của nhân viên. HarperCollins từ chối bình luận chi tiết về những vấn đề liên quan đến cá nhân người lao động.

Phía Walliams từng phản đối quyết định của nhà xuất bản, cho rằng ông không được thông báo đầy đủ về các cáo buộc cũng như không có cơ hội giải trình trong quá trình điều tra nội bộ.

Không chỉ tại Anh, một số nhà sách Ireland cũng rút tác phẩm của Walliams khỏi kệ. Theo The Irish Times ngày 11/11, hiệu sách Hodges Figgis tại Dublin đã ngừng bán sách của ông. Một số nhà bán lẻ khác cũng có động thái tương tự, dù không phải tất cả đều loại bỏ hoàn toàn tác phẩm.

Việc HarperCollins ngừng xuất bản cả những cuốn sách đã phát hành là diễn biến đáng chú ý đối với ngành xuất bản, bởi Walliams là một trong những tác giả thiếu nhi có doanh số lớn nhất của đơn vị này. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành sách mới mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh những tác phẩm từng được hàng triệu trẻ em yêu thích.