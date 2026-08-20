Bê bối đạo văn rúng động giới báo chí xuất bản Mỹ

Những lùm xùm quanh việc đạo văn đã khiến một nhà báo bị dừng hợp tác, cuốn sách sắp xuất bản phải dừng lại và khiến nhiều tờ báo Mỹ có uy tín xem xét lại quá trình cộng tác.

Penguin Random House dừng ra mắt sách của Barkan. Ảnh: Yahoo News.

Một nhân vật đang thu hút nhiều sự chú ý của giới báo chí xuất bản Mỹ gần đây là Ross Barkan, một cây bút năng suất chuyên viết về chính trị tại New York và đã viết bài cho rất nhiều tờ báo lớn như New York Magazine, New York Times, Crain’s New York,…

Đạo văn bị phát hiện

Vào tháng 5 vừa qua, phóng viên Drew Harwell của tờ Washington Post đã bày tỏ lo ngại với các biên tập viên và trên mạng xã hội rằng Barkan đã đăng một bài viết trên New York Magazine về nhà bình luận bảo thủ Ben Shapiro có nội dung rất giống với một bài báo của Harwell. Sau đó, New York Magazine đã cập nhật bài viết, ghi nhận Harwell là tác giả nguồn.

Tờ NPR sau đó phát hiện ít nhất 2 trường hợp đạo văn khác của Barkan, trong đó cây viết này sao chép một phần các đoạn văn từ những bài viết đăng trên The Intercept và Compact Magazine.

Ross Barkan, nhà báo nằm trong tâm điểm của bê bối đạo văn. Ảnh: YouTube/The Honest Broker.

Các đoạn văn này tóm tắt bối cảnh lịch sử hoặc nội dung thông tin nền cho bài viết. Đặc biệt, có những trường hợp trùng lặp nguyên văn chuỗi 30 từ liên tiếp, hoặc các đoạn văn gần như y hệt nhau chỉ với một vài từ hay cụm từ được thay đổi đôi chút.

Matthew Schmitz, biên tập viên của Compact Magazine, đã lên án Barkan, cho rằng cây viết này "sao chép nguyên văn trên diện rộng", đồng thời cho biết ông đã yêu cầu tạp chí xử lý các phần nội dung bị sao chép trái phép.

Barkan không phủ nhận việc sử dụng nội dung từ các tác giả khác, tuy nhiên, biện minh cho cách làm của mình bằng cách khẳng định rằng ông đã đính kèm đường dẫn đến các bài viết truyền cảm hứng cho mình, hoặc nêu tên tác giả của phần nội dung được trích dẫn lại.

Lời giải thích này dường như không được chấp nhận. Tờ New York Magazine đã rà soát và phát hiện 67 bài bình luận của Barkan trên tờ báo này không ghi nhận nguồn hợp lệ cho các câu chữ, thiếu thông tin hoặc tư liệu tham khảo.

Tờ báo quyết định không tiếp tục làm việc với Barkan nữa. Thông tin này được Lauren Starke, người phát ngôn của Vox Media (công ty mẹ của New York Magazine), cho biết trong một thông báo vào cuối tuần trước.

Thương vụ sách bị đình chỉ

Sau nhiều lùm xùm về đạo văn xoay quanh Barkan, Penguin Random House cũng dừng mọi hoạt động quảng bá và bán cuốn sách sắp ra mắt của ông.

Cuốn sách của Barkan viết về Thị trưởng Zohran Mamdani, có tên The Revolutionary: Zohran Mamdani and the Remaking of American Politics, dự kiến được xuất bản vào tháng 10. Trước đó vào mùa hè, Barkan đã kêu gọi độc giả đặt mua trước tại "bất kỳ nơi nào có bán sách".

Cuốn sách đã bị dừng bán, dừng quảng bá sau lùm xùm đạo văn. Ảnh: Bookshop.org.

Barkan trước đó thường xuyên khoe khoang rằng mình từng là quản lý cho chiến dịch tranh cử bất thành của Mamdani năm 2018.

"Tôi đã dành nhiều giờ phỏng vấn Mamdani và trò chuyện với hơn 20 người, bao gồm những người thân cận, đồng minh và cả những đối thủ của ông ấy", Barkan viết trên trang Substack của mình vào tháng 7.

"Tôi đã trò chuyện với Bernie Sanders và Steve Bannon. Đó là một nỗ lực mà tôi rất tự hào, đòi hỏi nhiều ngày đêm làm việc căng thẳng. Giờ đây, công đoạn biên tập đã (gần như) hoàn tất và cuốn sách The Revolutionary sẽ lên kệ vào tháng 10 này", nhà báo này cho hay.

Tuy nhiên, đến ngày 17/8, nội dung giới thiệu cuốn sách này đã không còn truy cập được trên các nền tảng bán sách lớn như Amazon, Barnes & Noble, Target và Walmart.

Penguin Random House cũng đã gỡ bỏ thông tin về cuốn sách khỏi trang web của mình, mặc dù phiên bản lưu trữ của trang giới thiệu vẫn có thể xem được trên Wayback Machine, một công cụ do tổ chức phi lợi nhuận Internet Archive xây dựng.

Theo đó, cuốn sách từng được giới thiệu là mang đến "một cái nhìn sâu sắc, dựa trên quá trình tác nghiệp cẩn trọng về hậu trường chiến dịch tranh cử và những ngày đầu nhậm chức Thị trưởng New York của Zohran Mamdani, đồng thời thể hiện tác động từ cương lĩnh tranh cử của ông ở quy mô địa phương và quốc gia. Cuốn sách được viết bởi một nhà báo của New York Magazine, người có đặc quyền tiếp cận thông tin hiếm có".

Theo thông tin từ Washington Post ngày 18/8, Penguin Random House từ chối bình luận. Barkan cũng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Lùm xùm lan rộng khắp giới báo chí Mỹ

Còn theo New York Post, Barkan chẳng mấy hối lỗi về vụ bê bối này, thậm chí còn tranh thủ quảng bá cho một bài bình luận sắp viết cho tờ The Nation. Tuy nhiên, vào đầu tuần này, The Nation tuyên bố rằng họ không hề có kế hoạch như vậy và đang xem xét lại các bài viết trước đây của Barkan. Tuyên bố này dường như ám chỉ rằng ông có thể sẽ mất cả công việc cộng tác tại đây.

Trên nền tảng X, Barkan cũng hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích về hành vi đạo văn. Nhà bình luận chính trị Gerson Borrero của đài NY1 viết: "Tôi đủ kinh nghiệm để nhớ lại phản ứng của dư luận trước cáo buộc đạo văn nhắm vào nhà báo Jayson Blair của tờ @nytimes. Năm 2003, chẳng ai dành chút cảm thông hay khoan dung nào cho nhà báo da màu đó cả. Ông ta đã buộc phải rời bỏ nghề. Tôi sẽ cảm thấy ghê tởm nếu Ross Barkan được hưởng bất kỳ sự khoan hồng nào cho những hành động của mình".

"Ross Barkan cần phải học cách khiêm tốn hơn và biết thế nào là một lời xin lỗi chân thành", Michael Powell, cây bút của tờ Atlantic, viết trên X.