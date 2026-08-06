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Đây là Rembrandt

Sách kể về cuộc đời và sự nghiệp của vị danh họa người Hà Lan. Bằng tài năng hiếm có, Rembrandt khẳng định được tên tuổi, bước lên tột đỉnh danh vọng và phú quý khi mới ngoài hai mươi.

Xuất bản

Tiền bạc, ái tình và bê bối của danh họa

  • Thứ năm, 6/8/2026 20:18 (GMT+7)
  • 20:18 6/8/2026

Nợ nần chồng chất, kinh tế suy thoái và mối quan hệ với Hendrickje liên tiếp đẩy Rembrandt vào bê bối, ngay khi cuộc sống gia đình vừa tìm lại bình yên.

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Trích đoạn bức tranh Bathsheba cùng với lá thư của Vua David được thực hiện vào năm 1654 bởi danh họa vĩ đại người Hà Lan Rembrandt. Ảnh: wikimedia.

Sau khi Geertge ra đi, cuộc sống gia đình của Rembrandt đúng là yên ổn hơn, và mối quan hệ của ông với Hendrickje đã tạo nên một mái ấm đầy yêu thương và ổn định cho cậu bé Titus. Nhưng rắc rối về tài chính vẫn tiếp tục ám ảnh họ.

Trong thập niên 1650, Rembrandt có thu nhập tốt, đến từ số lượng học viên nhiều và một số đơn đặt hàng quan trọng. Các tranh khắc của ông cũng mang về nhiều tiền. Thế nhưng ông vẫn tiêu pha nhiều hơn số mình làm ra.

Ông phải trả mức thế chấp đắt đỏ cho ngôi nhà, và cũng đã rất khinh suất khi bỏ ra quá nhiều tiền để sưu tập nghệ thuật. Ông cũng vẫn dính đến các thương vụ đầu cơ - một tài liệu ghi rằng ông bị “mất tiền qua đường biển”. Đến lúc này, ông đã có nhiều món nợ đáng kể.

Rembrandt khất được các chủ nợ trong một thời gian - trong số này có Thijs, người mà Rembrandt nợ đến 8.470 guilder vì căn nhà, sau hơn mười năm mua.

Nhưng tình hình bắt đầu thay đổi. Năm 1653, chính thành phố Amsterdam cũng gặp rắc rối tài chính vì cuộc Chiến tranh Anh -Hà Lan nổ ra một năm trước đó với lý do cạnh tranh thương mại. Quân Anh phong tỏa các đường buôn bán của Hà Lan, đẩy nền kinh tế nước này vào thế khó.

Suy thoái kinh tế nối tiếp, và các chủ nợ của Rembrandt bắt đầu đi đòi nợ. Rembrandt đơn giản là không có đủ tiền. Ông chỉ còn cách tiếp tục cố vay thêm tiền từ những người khác để trả - trong đó có 1.000 guilder hỏi mượn Jan Six. Nhưng đây là một tình thế vô vọng cho ông.

Cũng trong giai đoạn này, Hendrickje mang thai, và vì thế lại bị cộng đồng lên án - ghi chép cho thấy rằng năm 1654, Hội đồng Giáo hội Cải cách Amsterdam, tổ chức mà cô là thành viên còn Rembrandt thì không, đã kết tội cô chung sống (như vợ chồng) thiếu đạo đức.

Bức tranh chủ đề Kinh Thánh của Rembrandt Bathsheba với lá thư của Vua David, cũng được vẽ năm 1654 - một trong số những tranh khỏa thân của thập niên 1650 không mang yếu tố tính dục - có thể đã phản ánh một cách đầy lay động cuộc sống riêng tư của hai người.

Trong bức tranh này, người mẫu, nhiều khả năng chính là Hendrickje, hóa thân thành nàng Bathsheba xinh đẹp, nhưng đã có chồng, lúc này đang bị triệu lên để dan díu với Vua David, dù nàng không muốn. Mối quan hệ bất chính này khiến nàng mang thai, và David đã cho giết chồng Bathsheba để diệt khẩu.

Nhưng với Rembrandt và Hendrickje, kết cục lại tươi sáng hơn. Đứa con gái của họ, lại một lần nữa được đặt tên Cornelia, đã được sinh ra mẹ tròn con vuông - là em gái cùng cha khác mẹ của Titus, nay đã được 13 tuổi.

Jorella Andrews, Nick Higgins

Đông A và NXB Dân Trí

Rembrandt Hendrickje tiền bạc bê bối

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