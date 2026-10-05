Trao giải Đại sứ Văn hóa đọc và thi tìm hiểu về An ninh nhân dân

Ngày 5/10, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026.

Lan tỏa hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy cho biết, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc lần thứ 7, năm 2026 được tổ chức trong toàn lực lượng công an nhân dân với chủ đề "Sách và Ước mơ vươn xa".

Lễ Tổng kết và trao thưởng diễn ra tại Trụ sở Bộ Công an, Hà Nội. Ảnh: BTC

Nhiều bài dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, có cảm nhận riêng về tác phẩm được giới thiệu, biết liên hệ với việc học tập, rèn luyện và công tác. Việc sử dụng bài viết, hình ảnh, clip và mô hình đã làm phong phú cách giới thiệu sách, góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách và tinh thần tự học trong cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên.

Cuộc thi viết Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Cuộc thi có đối tượng tham gia đa dạng, nhiều tác phẩm sưu tầm tư liệu, hình ảnh công phu, hình thức trình bày sáng tạo, khoa học, bảo đảm yếu tố chính trị; bài thi có nhiều đổi mới so với cuộc thi trước đây.

Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy đánh giá cao ý nghĩa của hai cuộc thi. Ảnh: BTC

Các tác phẩm nêu bật được những thành tích, chiến công, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân; khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân; phần kiến nghị, đề xuất bám sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Nhiều bài dự thi sưu tầm công phu những hình ảnh, tư liệu quý về lực lượng An ninh nhân dân, thể hiện sự tận tụy, gắn bó với nhân dân; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin như quét mã QR bài thi; có bài thi ngoài tiếng Việt có cả tiếng Anh, tiếng Trung và chữ cho người khiếm thị; sưu tầm bài thơ, bài hát ca ngợi về lực lượng An ninh nhân dân...

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh đoạt giải Nhất và Giải A hai Cuộc thi. Ảnh: BTC

Sau gần 4 tháng triển khai, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 đã có hơn 5.000 bài dự thi của công an các đơn vị, địa phương. Các đơn vị đã chấm chọn 779 bài gửi về Ban Tổ chức cấp Bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình. Ban Giám khảo đề xuất 96 giải, gồm 25 giải dành cho học viên, sinh viên; 65 giải dành cho cán bộ, chiến sĩ và 6 giải tập thể.

Đối với Cuộc thi viết Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, Ban Tổ chức tiếp nhận gần 800 bài do công an các đơn vị, địa phương gửi về. Ban Giám khảo đã đề xuất cơ cấu 115 giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích.

Tiếp nối truyền thống bằng hành động thiết thực

Theo Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, kết quả cuộc thi cần được tiếp nối bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Việc phát triển văn hóa đọc trong Công an nhân dân cần gắn với thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động số 09 của Bộ Công an và tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh đoạt giải hai Cuộc thi. Ảnh: BTC

Từ truyền thống 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân; cán bộ, chiến sĩ An ninh phải nhận thức được tiếp nối truyền thống không phải chỉ bằng lời nói mà phải được thể hiện bằng hành động; đổi mới tư duy, biện pháp công tác; mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”.

Đồng thời, chủ động bảo vệ các không gian, lĩnh vực mới và ứng phó với những hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới. Không chỉ xử lý những vấn đề đã phát sinh, cán bộ An ninh phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, nhận diện nguy cơ chủ động tham mưu và phòng ngừa từ sớm từ xa. Tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh nhân dân là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới…