Bê bối văn học của năm và xu hướng kể chuyện phiếm về người nổi tiếng

Giới xuất bản quốc tế đang dấy lên nhiều tranh cãi và đồn đoán rằng người nổi tiếng Natalie Portman là nguyên mẫu của cuốn tiểu thuyết "Life of M".

Rachel Cusk và Natalie Portman. Ảnh: Guardian Design.

Theo Euronews, một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng và được bàn tán nhiều nhất trong thời gian qua là Life of M, tác phẩm mới của Rachel Cusk, nữ nhà văn người Anh nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng và được giới phê bình đánh giá cao.

Câu hỏi đáng chú ý nhất là liệu nhân vật M trong tác phẩm có phải là phiên bản hư cấu của Natalie Portman hay không? Hay nói cách khác, là bức chân dung kém thiện cảm và lộ liễu về nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar?

Life of M kể về một nữ nhà văn giấu tên muốn lấy M, một nữ diễn viên nổi tiếng, làm nguồn cảm hứng cho dự án văn học tiếp theo của mình. Nữ nhà văn này ghi lại cuộc đời của ngôi sao hạng A nói trên và khắc họa "một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất thời đại" là một người lạnh lùng, tự cho mình là đúng, luôn khoác lên mình vẻ ngoài gần gũi để che đậy bản chất thích làm màu bên trong.

Tranh cãi xoay quanh những điểm tương đồng giữa đời tư M và Portman?

Những điểm tương đồng giữa M và Portman quá rõ ràng và nhiều đến mức không thể ngó lơ. Theo Hollywood Reporter, một trong những bằng chứng là danh sách các bộ phim mà nhân vật M từng tham gia trùng khớp hoàn toàn với những vai diễn để đời của Natalie Portman trong các phim Léon: The Professional, Black Swan và Vox Lux.



Cuốn sách mới ra mắt ngày 25/8. Ảnh: Euronews.

Ngoài ra, bối cảnh truyện diễn ra tại một thành phố không tên nhưng trông rất giống Paris, và cả Cusk lẫn Portman đều đang sống tại thủ đô nước Pháp.

Cây bút phê bình của tờ UnHerd, Valerie Stivers, cũng nhận định rằng Portman "từ lâu đã cho thấy ý muốn xây dựng hình ảnh thông minh hơn là một người thực sự thông minh".

Molly Young, cựu nhà phê bình sách của tờ New York Times, cũng cho biết bà đã "nghe phong thanh trong giới xuất bản về một rắc rối pháp lý 'điên rồ' xoay quanh cuốn sách".

Trong khi đó, có tin đồn rằng Portman không hài lòng với cách bản thân được khắc họa trong cuốn sách. Nhiều nguồn tin thân cận với ngôi sao hạng A này đã bày tỏ sự phẫn nộ thay cho Portman, khẳng định rằng bà hoàn toàn không giống nhân vật M.

"Natalie là người rất kín tiếng, đó là lý do bà ấy chuyển đến Paris. Do vậy, cuốn sách Life of M của Rachel thực sự khiến bà ấy nổi giận", một "người trong cuộc" giấu tên chia sẻ với tờ Daily Mail.

Về mặt chính thức, cả Portman, Cusk lẫn nhà xuất bản Farrar, Straus and Giroux đều từ chối bình luận về vụ việc này. Một lãnh đạo trong ngành, người quen biết nữ diễn viên từ lâu, chia sẻ với tờ Hollywood Reporter rằng cuốn sách "không thể phủ nhận là đang mô tả hình ảnh công chúng của Natalie Portman”. Tuy nhiên, tính cách và con người của nhân vật M lại hoàn toàn khác biệt so với Natalie Portman ngoài đời thực. Bất cứ ai quen biết bà ấy cũng sẽ nói như vậy".

Đời tư người nổi tiếng trong thế giới tiểu thuyết

Trên thực tế, Life of M không phải là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được cho là phản ánh đời tư của người nổi tiếng. Theo The Guardian, gần một thế kỷ trước, Virginia Woolf từng khiến giới thượng lưu xôn xao với cuốn Orlando, một tác phẩm lãng mạn đầy táo bạo, phá vỡ mọi quy chuẩn về thời gian và giới tính.

Streep trong vai Miranda Priestly trong bộ phim The Devil Wears Prada năm 2006. Ảnh: Allstar.

Tờ Daily Mail coi tác phẩm này chẳng khác nào câu chuyện nội bộ nhà xuất bản Bloomsbury và như một lời xác nhận cho mối tình giữa Woolf và Vita Sackville-West. Những người trong cuộc vốn dĩ đã biết rõ chuyện này từ lâu, thậm chí mối quan hệ ấy đã kết thúc trước khi cuốn sách được xuất bản.

Năm 2002, tờ Women’s Wear Daily đưa tin rằng cuốn The Devil Wears Prada của Lauren Weisberger, cựu trợ lý cho Anna Wintour, đã được nhà xuất bản Doubleday mua lại với giá khoảng 250.000 USD .

Khi hay tin, Wintour được cho là đã đáp lại: "Tôi không nhớ cô gái đó là ai". Dù Weisberger luôn khẳng định trên báo chí rằng nhân vật Miranda Priestly, nữ tổng biên tập tạp chí lạnh lùng, tàn nhẫn, không dựa trên hình mẫu Anna, dư luận và cả Hollywood lại có suy nghĩ khác.

Năm 2018, Asymmetry, tiểu thuyết đầu tay của Lisa Halliday, đã trở thành một sự kiện văn học đáng chú ý. Tạp chí The New Yorker cho rằng tác phẩm này mang lại "cảm giác phấn khích khi được nhìn trộm đời tư" của người nổi tiếng. Độc giả được thỏa sức tưởng tượng về việc hẹn hò với ngôi sao Philip Roth, người mà Halliday từng có thời gian gắn bó.

Những tác phẩm này được The Guardian xếp vào thể loại biogossip (chuyện phiếm về đời tư của người nổi tiếng), được xây dựng trên bối cảnh đời sống của giới ngôi sao. Ví dụ, độc giả rất tò mò, thích thú khi xem/đọc The Devil Wears Prada để hiểu cảm giác của những người đủ khả năng khoác lên mình trang phục Prada.

Sự thú vị của thể loại này nằm ở việc độc giả thường đứng ở vị trí của người ngoài cuộc. Không quá xa lạ đến mức không biết các nhân vật là ai, nhưng cũng không quá thân thiết để cảm nhận một cách thực sự. Có thể đây chính là điều đã giúp Life of M và các tác phẩm tương tự luôn giữ được sức hút và gây tranh cãi mỗi khi ra mắt.