Bê bối rúng động bóng đá châu Âu

Bóng đá CH Czech rúng động trước cuộc điều tra quy mô lớn liên quan đến nghi án dàn xếp tỷ số, với hàng chục cá nhân bị bắt giữ.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất một cầu thủ thuộc giải VĐQG CH Czech, cùng 4 trọng tài từ các hạng đấu thấp hơn nằm trong diện bị điều tra.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CH Czech, David Tundra, xác nhận có hơn 40 người, bao gồm cầu thủ, trọng tài và quan chức CLB, có thể liên quan đến đường dây thao túng kết quả. Ông cho biết chiến dịch truy quét đã được triển khai từ sáng sớm và có thể là cuộc can thiệp lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Phạm vi điều tra trải dài từ giải hạng Nhất đến hạng Tư, thậm chí lan sang cả các giải trẻ. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng và sự ăn sâu của vấn nạn tiêu cực trong hệ thống bóng đá CH Czech. Theo ông Tundra, mục tiêu của Liên đoàn là "loại bỏ hoàn toàn cá cược khỏi môi trường thể thao".

Chiến dịch lần này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn Bóng đá CH Czech và lực lượng cảnh sát. Trang iSport tiết lộ rằng các tổ chức quốc tế như Europol và Interpol cũng tham gia hỗ trợ. Đáng chú ý, cuộc điều tra được tiến hành âm thầm trong suốt 3 năm trước khi đi đến đợt truy quét quy mô lớn.

Ông Radim Dragoun, người đứng đầu Viện Công tố Olomouc, xác nhận hàng chục người bị bắt giữ, đồng thời nhiều cuộc khám xét được tiến hành tại nhà riêng và các địa điểm liên quan. Lực lượng từ Cơ quan Chống tội phạm có tổ chức quốc gia cùng cảnh sát khu vực tham gia chiến dịch, tuy nhiên danh tính các nghi phạm và địa điểm cụ thể chưa được công bố.

Giới chức cho biết phần lớn các hành vi sai phạm xảy ra tại khu vực Moravia, chiếm tới 99% số vụ việc. Vụ bê bối này được xem là đòn giáng mạnh vào hình ảnh bóng đá CH Czech và có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng trong thời gian tới.

