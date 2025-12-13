Bê bối làm lu mờ vinh quang của Argentina

Khi chiếc cúp vô địch thế giới còn lấp lánh, hậu trường bóng đá Argentina lại rung chuyển bởi bê bối quyền lực và tiền bạc.

Messi trong màu áo Argentina.

Finalissima lẽ ra phải là sân khấu tôn vinh đỉnh cao của bóng đá thế giới: Argentina - nhà vô địch World Cup và Copa America - đối đầu Tây Ban Nha, nhà vô địch Euro. Nhưng trước khi trái bóng lăn, bóng đá Argentina tự đẩy mình vào một trận đấu khác, gay gắt và nhức nhối hơn nhiều: cuộc khủng hoảng niềm tin mang tên AFA.

Cuộc điều tra tư pháp nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Argentina không còn là tin đồn hành lang. Những cuộc khám xét, những hồ sơ giao dịch bất thường và đặc biệt là vụ thu giữ hàng chục xe sang tại một dinh thự liên quan đến Chủ tịch Chiqui Tapia và thủ quỹ Pablo Toviggino đã khiến hình ảnh AFA rạn vỡ nghiêm trọng. Ferrari, Porsche, Audi R8 hay Mustang Mach 1 không chỉ là tài sản xa xỉ, mà là biểu tượng của một câu hỏi lớn: tiền bóng đá Argentina đang chảy về đâu?

Trong nhiều năm, AFA vẫn sống nhờ hào quang của Messi, của chức vô địch thế giới 2022, của một thế hệ vàng hiếm có. Nhưng ánh hào quang ấy giờ đây không đủ che lấp những vết nứt trong bộ máy điều hành. Khi các tài sản khổng lồ được đứng tên một công ty mà chủ sở hữu bị cho là không đủ năng lực tài chính, nghi vấn không còn dừng ở mức “quản trị yếu kém”, mà đã chạm tới ranh giới của lạm dụng quyền lực.

Hệ quả của bê bối này không chỉ nằm trong phòng điều tra. Nó tác động trực diện tới phòng thay đồ của đội tuyển. Mối quan hệ giữa ban lãnh đạo AFA với cầu thủ và ban huấn luyện đang căng như dây đàn. Những tranh cãi về tiền thưởng, về quyền lợi từ các trận giao hữu và cả Finalissima cho thấy một nghịch lý trớ trêu: đội tuyển mang về vinh quang cho cả quốc gia, nhưng chính họ lại cảm thấy mình đứng ngoài “bữa tiệc”.

Việc Finalissima chưa thể ký kết dứt điểm là hệ quả tất yếu. UEFA, CONMEBOL hay Liên đoàn Tây Ban Nha không thể làm ngơ trước một đối tác đang chìm trong khủng hoảng pháp lý. Với bóng đá đỉnh cao, uy tín quan trọng không kém thành tích.

Argentina vẫn là nhà vô địch thế giới. Nhưng nếu AFA không sớm làm rõ những góc khuất này, danh hiệu ấy sẽ ngày càng trở nên lạc lõng. Finalissima, thay vì là lễ hội của bóng đá, đang trở thành phép thử cho sự minh bạch và liêm chính của cả một nền bóng đá từng được ngưỡng mộ.