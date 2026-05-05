Bé 5 tuổi đứt hai ngón tay vì chơi xe điện tự chế

Ngày 5/5, Bệnh viện Nhi Hà Nội thông tin vừa tiếp nhận một bé trai 5 tuổi nhập viện trong tình trạng đứt rời hai ngón tay sau tai nạn khi chơi xe điện tự chế.

Tai nạn khiến trẻ nhập viện trong tình trạng đứt lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải.

Bác sỹ Đỗ Hùng Anh, Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình Sọ mặt & Thẩm mỹ (Bệnh viện Nhi Hà Nội), đánh giá vết thương có tính chất rất nghiêm trọng, vùng tổn thương có dấu hiệu dập nát, mạch máu bị tổn hại, đầu ngón không còn khả năng hồi lưu. Với tình trạng trên, không còn khả năng trồng nối ngón tay cho trẻ.

Theo bác sỹ, những chấn thương liên quan đến bộ phận chuyển động như bánh xe, dây xích… có thể gây tổn thương nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Trong nhiều trường hợp, hậu quả không chỉ dừng lại ở tổn thương cấp tính mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động của bàn tay.

Từ trường hợp trên, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý khi cho trẻ tiếp cận các thiết bị có bộ phận chuyển động. Trẻ nhỏ không nên tự ý sử dụng các phương tiện có động cơ hoặc bánh xe khi thiếu sự giám sát của người lớn.

Bên cạnh đó, cần hạn chế để tay, chân trẻ tiếp xúc gần với các vị trí có nguy cơ gây kẹt, cuốn. Các bác sỹ cũng lưu ý, việc lựa chọn thiết bị vui chơi có thiết kế an toàn, có che chắn bảo vệ, cùng với việc theo sát trẻ trong quá trình vui chơi là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn.