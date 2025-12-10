Bé 3 tuổi đau bụng dai dẳng, kết quả khám khiến gia đình giật mình

Sau nhiều ngày đau bụng, sốt nhẹ và được chẩn đoán nhầm là rối loạn tiêu hóa, bé trai được phát hiện ruột thừa đã vỡ, tạo ổ áp xe lớn đe dọa tính mạng.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi hút dịch mủ tại ổ áp xe cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), vừa phẫu thuật cứu bé trai N.K., nhập viện trong tình trạng ổ áp xe lớn hình thành từ vỡ ruột thừa khoảng 10 ngày. Chỉ cần chậm trễ thêm, bé có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết và tắc ruột đe dọa tính mạng.

Theo gia đình, trước nhập viện 10 ngày, bé liên tục đau bụng từng cơn, bỏ ăn, quấy khóc và sốt nhẹ. Nghĩ con chỉ bị rối loạn tiêu hóa, gia đình đưa bé đi khám gần nhà. Tuy nhiên, những dấu hiệu tưởng chừng nhẹ lại che giấu tình trạng viêm nhiễm lan rộng trong ổ bụng.

Đến ngày thứ 10, bụng bé trướng to, nôn ói nhiều và không thể ăn uống. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, siêu âm và CT scan cho thấy ổ áp-xe lớn chiếm vùng hố chậu phải, lan rộng do ruột thừa đã vỡ từ nhiều ngày, gây viêm lan tỏa và chèn ép dẫn đến tắc ruột.

Ê-kíp lập tức đưa bé vào phòng mổ. Bằng kỹ thuật nội soi, các bác sĩ hút lượng lớn dịch mủ, tách các quai ruột dính và cắt bỏ đoạn ruột thừa hoại tử. Sau phẫu thuật, bé K. hồi phục tốt và dự kiến sớm xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hiền, khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết trẻ dưới 5 tuổi hiếm khi có triệu chứng điển hình như người lớn. Các bé không mô tả được vị trí đau, trong khi biểu hiện lại dễ bị nhầm với nhiễm siêu vi, rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, viêm ruột thừa thường chỉ được phát hiện khi đã có biến chứng như vỡ, áp-xe hay tắc ruột.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, phẫu thuật nội soi mang lại nhiều lợi ích như ít xâm lấn, ít đau sau mổ, hồi phục nhanh, giảm nguy cơ nhiễm trùng và thoát vị vết mổ. Hình ảnh rõ nét còn giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ tổn thương. Tuy nhiên, bác sĩ Thạch nhấn mạnh nội soi ở trẻ em khó hơn người lớn do phẫu trường nhỏ, yêu cầu phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm và thao tác tinh tế.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không chủ quan với đau bụng ở trẻ, đặc biệt khi kèm sốt kéo dài, bỏ ăn, nôn ói, bụng trướng hoặc đau tăng dần. Viêm ruột thừa có thể diễn tiến rất nhanh và âm thầm. Phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện sớm là cách duy nhất để tránh biến chứng nguy hiểm như vỡ ruột thừa, áp-xe ổ bụng hay nhiễm trùng huyết.