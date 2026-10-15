BBC làm phim tài liệu về cuộc đời của J.K. Rowling

Bộ phim tài liệu gồm 2 phần, tái hiện hành trình nữ tác giả trở nên nổi tiếng với "Harry Potter", đồng thời có nhiều góc nhìn xung quanh các phát ngôn gây tranh cãi của bà.

Nhà văn J.K. Rowling. Ảnh: Radio Times.

Theo tờ Telegraph đưa tin, BBC đang sản xuất một bộ phim tài liệu gồm 2 phần về di sản của nhà văn J.K. Rowling. Nữ tác giả hoàn toàn không tham gia vào dự án này.

Bộ phim sẽ phác họa toàn bộ hành trình của J.K. Rowling, từ một tác giả thành công hiếm thấy trên quy mô toàn cầu, cho đến khi bà trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất nước Anh.

Theo đơn vị thực hiện bộ phim, hai tập phim (mỗi tập dài một tiếng) sẽ lấy cuộc đời của Rowling làm một "lăng kính" để tái hiện ba thập kỷ mà thế giới có nhiều biến động về xã hội, chính trị và công nghệ.

Các nhà sản xuất phim sẽ khai thác các tư liệu lưu trữ ít công bố, các đoạn phỏng vấn với tác giả trong quá khứ.

Ông Simon Young, đại diện BBC History, cho rằng khi nói đến văn hóa Anh thế kỷ 21, không thể không nhắc tới câu chuyện về cậu bé phù thủy do J.K. Rowling tạo ra. Ông nhận định đây là một hiện tượng xuất bản và điện ảnh, và thời điểm này là thời điểm hợp lý để thực hiện bộ phim tài liệu về "mẹ đẻ" của Harry Potter.

Theo trang Radio Times, tập đầu tiên của phim sẽ tái hiện chặng đường gặt hái thành công của nữ nhà văn, tái hiện từ tuổi thơ của tác giả, tới những ngày bà viết Harry Potter ở những quán cafe tại Edinburgh, đến khi bà đạt thành công rực rỡ khi loạt truyện bán chạy trên toàn cầu.

Tập thứ hai sẽ kể về quãng thời gian khi Rowling ngày càng trở thành một giọng nói có tầm ảnh hưởng tới xã hội, chính trị, đề cập tới cách bà sử dụng các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ quan điểm về giới.

Bà Rowling từng phải đối mặt với làn sóng phản đối từ một bộ phận công chúng vì các quan điểm về người chuyển giới. Nhiều đạo diễn và diễn viên cũng đã từ chối tham gia các dự án liên quan đến Rowling vì cho rằng tác giả kỳ thị người chuyển giới. Các diễn viên từng đóng phim Harry Potter như Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson đều không đồng tình với các quan điểm của Rowling.

Thông tin về bộ phim tài liệu được công bố gần thời điểm công chiếu bản phim truyền hình chuyển thể Harry Potter mới trên HBO.

Nằm trong kế hoạch kéo dài 10 năm, mỗi cuốn sách Harry Potter sẽ được chuyển thể thành một mùa phim truyền hình. Mùa đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 12 năm nay, còn mùa phim thứ hai hiện đã bấm máy sản xuất.