CEO đưa 'Harry Potter' đến độc giả rời ghế sau 40 năm

Nigel Newton, người sáng lập Bloomsbury và đưa bản thảo "Harry Potter" đầu tiên đến với độc giả, sẽ rời vị trí CEO theo kế hoạch chuyển giao kéo dài 5 năm.

Nigel Newton nổi tiếng với câu chuyện đưa bản thảo Harry Potter cho cô con gái 8 tuổi đọc và phản ứng say mê của cô bé góp phần thuyết phục ông xuất bản tác phẩm. Ảnh: Times.

Theo Times, Nigel Newton, người đồng sáng lập Bloomsbury Publishing và gắn bó với nhà xuất bản (NXB) này suốt 40 năm, sẽ rời vị trí tổng giám đốc điều hành (CEO) theo một kế hoạch kế nhiệm kéo dài 5 năm. Ông sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành trong khi Bloomsbury bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm vị trí CEO trong 2 năm tới.

Ông Newton sẽ giữ vai trò chủ tịch điều hành đến năm 2031 để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi. Sau đó, ông sẽ rời các nhiệm vụ điều hành và trở thành chủ tịch không điều hành.

Theo Reuters, chủ tịch hiện tại của Bloomsbury, John Bason, sẽ chuyển sang vị trí phó chủ tịch và phụ trách tìm kiếm CEO mới. Tờ báo nhận xét kế hoạch này cho thấy hội đồng quản trị Bloomsbury đang chủ động chuẩn bị cho quá trình kế nhiệm, đồng thời việc Newton tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo trong giai đoạn trung hạn sẽ giúp NXB hoạt động nhất quán.

Sự nghiệp của Newton gắn liền với một trong những thương vụ quan trọng nhất lịch sử ngành xuất bản hiện đại. Ông là người giúp Bloomsbury xuất bản cuốn Harry Potter và hòn đá phù thủy của J.K. Rowling sau khi bản thảo bị nhiều NXB khác từ chối. Thành công của loạt sách sau đó góp phần đưa Bloomsbury từ một NXB độc lập trở thành tập đoàn xuất bản có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Independent cho biết dưới thời Newton, Bloomsbury đã phát triển thành một doanh nghiệp thuộc nhóm FTSE 250 của Anh. Giá cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 24 lần kể từ khi niêm yết năm 1994.

Dấu ấn lớn của Newton là giành được bản quyền cuốn sách Harry Potter đầu tiên của J.K. Rowling. Ảnh: REUTERS.

Newton sinh tại San Francisco (Mỹ) và được đào tạo tại Đại học Cambridge (Anh). Năm 1986, ông rời NXB Sidgwick & Jackson để thành lập Bloomsbury cùng ba người khác. Sau bốn thập kỷ điều hành, ông hiện là một trong những CEO có thời gian tại vị lâu nhất tại Anh.

Quá trình chuyển giao diễn ra trong lúc Bloomsbury đang thay đổi mô hình kinh doanh để thích ứng với thị trường xuất bản mới. NXB này đang mở rộng hoạt động số dưới tác động của AI, đồng thời ký các thỏa thuận cấp phép với những công ty công nghệ như Google và đẩy mạnh mảng xuất bản học thuật, chuyên nghiệp.

Về trí tuệ nhân tạo (AI), Newton có quan điểm tương đối lạc quan. "Công nghệ này có thể hỗ trợ hầu hết lĩnh vực sáng tạo. Ví dụ với tình trạng "bí ý tưởng" của tác giả, AI có thể giúp họ bắt đầu bằng một đoạn văn hoặc chương đầu tiên, từ đó lấy lại cảm hứng và tiếp tục sáng tác", ông chia sẻ với Independent.

Nguyên CEO cho rằng điều tương tự có thể xảy ra với hội họa, sáng tác âm nhạc và nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Theo ông, AI có khả năng giúp hàng tỷ người trên thế giới bắt đầu thử sức với một hoạt động sáng tạo mà trước đây họ có thể ngần ngại.

Với NXB đã đưa Harry Potter ra thế giới, thách thức tiếp theo là duy trì vị thế trong một ngành xuất bản đang thay đổi do công nghệ số và AI.