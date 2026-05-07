Bayern nổi giận

Giới lãnh đạo Bayern Munich cùng truyền thông Đức đồng loạt phản ứng dữ dội sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài João Pinheiro ở trận hòa PSG 1-1 rạng sáng 7/5.

Sau khi bị PSG loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 5-6 sau hai lượt trận, Bayern Munich lập tức hướng sự chỉ trích về phía trọng tài người Bồ Đào Nha João Pinheiro.

Đội bóng Đức cho rằng ông Pinheiro bỏ qua hai tình huống quan trọng có thể làm thay đổi cục diện trận bán kết lượt về tại Allianz Arena. Đó là pha bóng chạm tay của Nuno Mendes, người đã nhận một thẻ vàng trước đó, và tình huống để bóng chạm tay của João Neves trong vùng cấm PSG.

Tờ Bild phản ứng gay gắt với dòng tít: “Scandal trọng tài! Giấc mơ vào chung kết của Bayern bị phá hủy”. Theo Bild, ông Pinheiro gây tranh cãi từ phút 23 khi cắt còi một pha tấn công của Harry Kane vì lỗi việt vị gây tranh cãi.

Chỉ ít phút sau, Bayern tiếp tục phản ứng dữ dội khi Nuno Mendes để bóng chạm tay trong lúc đã mang thẻ vàng. Tuy nhiên, thay vì rút thẻ thứ hai cho hậu vệ PSG, trọng tài lại cho PSG hưởng đá phạt vì cho rằng Laimer để bóng chạm tay.

Tờ báo Đức khẳng định Laimer xử lý bóng bằng bụng và đùi, không phải bằng tay. Ở tình huống khác, Bild dẫn lời cựu trọng tài Manuel Gräfe cho rằng Bayern xứng đáng được hưởng phạt đền sau pha bóng liên quan đến João Neves.

“Đó là penalty vì cầu thủ đã có động tác chủ động hướng tay về phía bóng”, Gräfe nhận định.

Dù vậy, Bild cũng nhắc đến quy định của IFAB rằng nếu bóng đến từ đồng đội và không đi về phía khung thành, trọng tài có thể không thổi phạt đền.

CEO Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, không giấu được sự thất vọng: “Thật khó hiểu khi một trọng tài mới có 15 trận Champions League lại được giao điều khiển trận đấu như thế này. Điều đó phần nào lý giải các quyết định hôm nay”.

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany cũng đặt dấu hỏi về công tác điều hành trận đấu: “Tại sao đó không phải thẻ đỏ? Tại sao chúng tôi được hưởng penalty ở Paris nhưng lại không có ở đây? Tôi hiểu luật và cánh tay đó đã ở trên đầu”.