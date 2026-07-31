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Thể thao

Bayern Munich thắng giao hữu 15-0

  • Thứ sáu, 31/7/2026 06:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 31/7, Bayern Munich có màn khởi động hoàn hảo trước mùa giải mới khi vùi dập CLB đang thi đấu ở giải hạng chín Đức, Rottach-Egern, với tỷ số 15-0.

Bayern duy trì truyền thống thắng đậm Rottach-Egern.

Theo truyền thống nhiều năm qua, Bayern luôn chọn Rottach-Egern làm đối thủ trong trận giao hữu mở màn trước mùa giải. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn khiến kết quả gần như đã được định đoạt từ trước, khi đoàn quân của HLV Vincent Kompany dễ dàng áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút.

Dù vậy, khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu lại đến ở phút 79. Rottach-Egern bất ngờ tung vào sân một cầu thủ lớn tuổi, người được cho là đang đảm nhiệm vai trò thủ quỹ của CLB, đồng thời làm cảnh sát và đã gắn bó với đội bóng từ năm 2002.

Về chuyên môn, Bayern hoàn toàn vượt trội. Aleksandar Pavlovic, Arijon Ibrahimovic, Felipe Chavez, Maycon Cardozo, Armindo Sieb và Bastian Assomo đều lập cú đúp, trong khi Joao Palhinha, Joshua Kimmich và Skender Nuraj cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số. Tiền đạo Harry Kane không góp mặt do vẫn đang trong kỳ nghỉ sau khi cùng tuyển Anh giành hạng ba tại World Cup mùa hè vừa qua.

Trong bốn trận giao hữu gần nhất giữa hai đội, Bayern ghi tới 76 bàn thắng và chỉ để thủng lưới ba lần. Ở lần đối đầu gần nhất vào năm 2024, "Hùm xám" giành chiến thắng với tỷ số 14-1.

Ngày 4/8, Bayern sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Jeju United, trước khi chạm trán Aston Villa vào ngày 7/8.

'Sư tử đầu đàn' Harry Kane Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ Bayern Munich ở chiến thắng 2-1 của Anh trước CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 một lần nữa khiến người hâm mộ ''Tam sư'' xuýt xoa.

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Duy Luân

Bayern Munich Bayern Munich giao hữu Rottach-Egern

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