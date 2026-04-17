Bayern Munich có động thái táo bạo

Bayern Munich gây chú ý khi bổ nhiệm Magdalena Eriksson làm tuyển trạch viên cho đội nam, trong lúc cô vẫn thi đấu cho đội nữ của CLB.

Trung vệ người Thụy Điển tiết lộ đã làm công việc này suốt 6 tháng qua. Điều đặc biệt là nhiệm vụ của Eriksson không liên quan đến đội nữ, mà tập trung vào hệ thống tuyển trạch cho đội nam của Bayern.

“Đúng một năm trước, tôi nhận được email từ một người trong CLB mà tôi chưa biết. Sau đó tôi mới biết đó là trưởng bộ phận tuyển trạch Christoph Kresse. Ông ấy hỏi tôi có muốn bắt đầu công việc tại phòng tuyển trạch hay không”, Eriksson chia sẻ.

Sau lời đề nghị đó, cầu thủ 32 tuổi bắt đầu học việc, làm quen với quy trình chuyên môn trước khi nhận trách nhiệm lớn hơn.

Theo Eriksson, cô hiện được giao theo dõi khu vực Nam Mỹ, nơi Bayern xem là thị trường quan trọng để tìm kiếm tài năng trẻ. “Tôi làm tuyển trạch cho đội nam. Nhiều người nghĩ tôi phụ trách đội nữ, nhưng điều đó có thể tạo ra xung đột lợi ích”, cô nói.

Công việc của Eriksson gồm theo dõi cầu thủ, đánh giá hồ sơ chuyên môn và gửi đề xuất cho bộ phận thể thao của CLB. Đây là nguồn dữ liệu phục vụ kế hoạch phát triển đội nam dưới thời HLV Vincent Kompany.

Mục tiêu của Bayern là phát hiện những gương mặt tiềm năng trước khi giá trị của họ tăng cao hoặc bị các đối thủ lớn khác tiếp cận.

Động thái của Bayern được xem là bước đi táo bạo. Một cầu thủ còn thi đấu đỉnh cao nhưng đồng thời tham gia sâu vào công tác vận hành đội bóng là điều hiếm gặp ở bóng đá châu Âu.

Eriksson hiện vẫn là trụ cột nơi hàng thủ đội nữ Bayern. Song song với việc tập luyện và thi đấu, cô còn tham gia hậu trường chuyên môn của CLB.

Bayern cũng cho thấy niềm tin lớn vào năng lực của phụ nữ trong các vị trí chiến lược. Trước đó, bóng đá Đức từng chứng kiến những gương mặt nữ đảm nhiệm vai trò chuyên môn tại các CLB nam.

Với Eriksson, một ngày cô ra sân thi đấu. Ngày khác, cô phân tích dữ liệu và theo dõi thị trường chuyển nhượng Nam Mỹ. Điều đó phản ánh cách Bayern đang mở rộng tư duy quản trị và phát triển nhân sự trong bóng đá hiện đại.