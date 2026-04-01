Bayern Munich 2-3 Real Madrid: Rượt đuổi tỷ số không tưởng

Rạng sáng 16/4, 5 bàn thắng được ghi tại Allianz Arena ngay trong hiệp một trận tứ kết lượt về Champions League.

Mbappe cùng đồng đội gặp khó.

Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid đang trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới, nơi hai thái cực phong độ hoàn toàn trái ngược nhau sẽ đối đầu để tranh tấm vé vào bán kết. Với lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi ngay tại Bernabeu, đoàn quân của HLV Vincent Kompany đang nắm giữ quyền tự quyết trong tay.

Bayern Munich bước vào trận đấu này với tâm thế của một "kẻ hủy diệt". Chuỗi 15 trận bất bại, trong đó có chiến thắng 5-0 trước St. Pauli, đã giúp các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi quý báu.

Tin vui lớn nhất cho đội bóng xứ Bavaria là sự trở lại của "sát thủ" Harry Kane và Serge Gnabry. Dù thiếu vắng tài năng trẻ Lennart Karl, với một đội hình đang ở độ chín và vừa phá kỷ lục ghi bàn lịch sử từ mùa giải 1971/72, Bayern đang cho thấy sức mạnh tấn công không thể ngăn cản.

Chủ nhà đang có phong độ tốt.

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Real Madrid hành quân đến Munich trong bối cảnh khủng hoảng bủa vây. Đội bóng của Alvaro Arbeloa đang trải qua chuỗi 3 trận không thắng, đỉnh điểm là trận hòa thất vọng trước Girona khiến họ bị Barcelona bỏ xa tới 9 điểm tại La Liga.

Khó khăn chồng chất khi "Kền kền trắng" mất đi tấm khiên Aurélien Tchouameni do án treo giò và Rodrygo vì chấn thương dài hạn. Điểm tựa duy nhất của đại diện Tây Ban Nha lúc này là sự trở lại kịp thời của Kylian Mbappe để sát cánh cùng Vinicius Júnior.

Cả hai đội đều có những ngôi sao chủ chốt như Bellingham, Vinicius hay Davies đang đứng trước nguy cơ bị treo giò ở chung kết nếu nhận thêm thẻ vàng.

Với phong độ chạm đỉnh và lợi thế sân nhà, Bayern Munich đang tràn đầy cơ hội đi tiếp, trong khi Arbeloa cần một phép màu tại Allianz Arena để cứu vãn một mùa giải đang dần tuột khỏi tầm tay.