'Bẫy đất đai' khiến các nền kinh tế mắc kẹt

Từ nguồn lực tạo ra của cải, đất đai đang trở thành gánh nặng với nhiều nền kinh tế khi giá bất động sản tăng cao, làm trầm trọng thêm bất bình đẳng và kìm hãm tăng trưởng.

Đất đai từ lâu được xem là một trong những tài sản quan trọng nhất của con người, gắn liền với sự giàu có, địa vị xã hội và khả năng độc lập về tài chính. Tuy nhiên, khi giá trị đất đai ngày càng tăng, loại tài sản tưởng chừng là nền tảng của sự thịnh vượng này cũng có thể trở thành rào cản đối với tăng trưởng kinh tế.

Đây là nghịch lý được nhà báo Mike Bird phân tích trong cuốn The Land Trap (tạm dịch: Bẫy đất đai), một công trình nghiên cứu về lịch sử và kinh tế học của quyền sở hữu đất.

Thông qua những câu chuyện trải dài từ nước Anh thời kỳ công nghiệp hóa đến thị trường bất động sản Trung Quốc hiện đại, tác giả cho thấy đất đai không chỉ là nơi con người sinh sống hay doanh nghiệp hoạt động, mà còn là công cụ tích lũy tài sản, tạo ra quyền lực và định hình cấu trúc của các nền kinh tế.

Khi đất đai trở thành công cụ tích lũy tài sản

Năm 1909, trong bài phát biểu nổi tiếng tại Limehouse, chính trị gia Anh David Lloyd George đã công kích tầng lớp địa chủ, những người theo ông đang hưởng lợi từ sự phát triển của nền kinh tế mà không trực tiếp tạo ra giá trị tương xứng.

Ông cho rằng giới địa chủ có thể gia tăng tài sản nhờ thành quả lao động và sản xuất của những người khác, trong khi bản thân họ chủ yếu hưởng lợi từ quyền sở hữu đất.

Hơn một thế kỷ sau, những tranh luận tương tự vẫn hiện diện trong đời sống chính trị và kinh tế.

Tại Anh, một phân tích về lợi ích tài chính của các nghị sĩ cho thấy khoảng một phần tư nghị sĩ đảng Bảo thủ có thu nhập trên 10.000 bảng Anh từ hoạt động cho thuê bất động sản. Trong khi đó, 44 nghị sĩ Công đảng, tương đương 11%, cũng có nguồn thu tương tự.

Tại Mỹ, vấn đề giá thuê nhà trở thành một trong những chủ đề trọng tâm của các cuộc tranh luận chính trị. Trong chiến dịch tranh cử thị trưởng New York, chính trị gia Zohran Mamdani từng đưa cam kết đóng băng tiền thuê nhà thành một trong những chính sách nổi bật.

Theo Bird, sự trở lại của đất đai trong các cuộc tranh luận chính trị phản ánh một vấn đề kinh tế đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Cách đất đai xoay chuyển các nền kinh tế được tác giả Mike Bird phân tích trong The Land Trap. Ảnh: Amazon.

Trong phần lớn lịch sử, quyền sở hữu đất quyết định địa vị xã hội và khả năng tích lũy của cải. Tuy nhiên, vai trò của đất đai thay đổi đáng kể sau Cách mạng Công nghiệp, khi các thành phố phát triển và nền kinh tế chuyển dần từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Ngày nay, những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới không nhất thiết sở hữu nhiều đất. Họ có thể hoạt động trong lĩnh vực thiết kế chip bán dẫn, phát triển phần mềm hay khai thác năng lượng.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa đất đai mất đi vai trò kinh tế.

Từ thế kỷ XIX, nhà kinh tế học người Mỹ Henry George đã chỉ ra rằng tình trạng tập trung quyền sở hữu đất có thể dẫn đến sự kém hiệu quả trong phân bổ nguồn lực và làm gia tăng bất bình đẳng.

Theo George, khi giá đất tăng nhờ sự phát triển của xã hội, phần lớn lợi ích lại thuộc về những người sở hữu đất và giới đầu cơ, thay vì các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ hay tạo ra việc làm.

Ông từng đề xuất áp dụng một loại thuế duy nhất đánh vào đất đai, với mục tiêu hạn chế tình trạng tích lũy tài sản thụ động và phân phối lại lợi ích từ sự gia tăng giá trị đất.

Dù tư tưởng của George từng có ảnh hưởng lớn, các cuộc tranh luận chính trị trong thế kỷ XX dần chuyển sang những vấn đề khác như giai cấp, bản sắc và quyền tự do cá nhân.

Một di sản thú vị từ tư tưởng của ông là trò chơi The Landlord's Game, được phát triển nhằm minh họa những bất cập của tình trạng độc quyền đất đai. Trò chơi này về sau trở thành tiền thân của Monopoly, hay còn được biết đến tại Việt Nam với tên gọi Cờ tỷ phú.

Theo Bird, sự phổ biến của quyền sở hữu nhà ở trong thế kỷ XX từng khiến vấn đề đất đai tạm thời giảm sức nóng. Tuy nhiên, khi giá nhà và giá thuê tiếp tục leo thang, những mâu thuẫn cũ lại xuất hiện dưới hình thức mới.

'Bẫy đất đai' từ McDonald's đến Trung Quốc

Một trong những điểm đáng chú ý của The Land Trap là cách tác giả chỉ ra vai trò của bất động sản trong những mô hình kinh doanh tưởng chừng không liên quan trực tiếp đến đất đai.

Chẳng hạn, McDonald's được biết đến trên toàn cầu với hoạt động kinh doanh thức ăn nhanh, nhưng bất động sản lại là một trong những nền tảng quan trọng trong mô hình tạo lợi nhuận của tập đoàn.

Thông qua hệ thống nhượng quyền, McDonald's sở hữu hoặc kiểm soát quyền thuê nhiều bất động sản nơi các nhà hàng hoạt động, sau đó thu tiền thuê từ các đơn vị nhận nhượng quyền.

Theo cuốn sách, nguồn thu từ cho thuê bất động sản của McDonald's thậm chí vượt nguồn thu phí nhượng quyền thương hiệu.

Điều này cho thấy một doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế kinh tế đáng kể không chỉ nhờ sản phẩm hay dịch vụ, mà còn thông qua quyền kiểm soát những vị trí đất đai có giá trị thương mại.

McDonald's thu lớn từ hoạt động cho thuế bất động sản. Ảnh: WSJ.

Bất động sản đồng thời đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính. Đất và nhà ở thường được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn, mở rộng hoạt động và đầu tư sản xuất.

Tuy nhiên, khi quá nhiều nguồn lực tài chính tập trung vào bất động sản, nền kinh tế có thể trở nên phụ thuộc vào biến động giá đất và giá nhà.

Trung Quốc là một trong những ví dụ điển hình được Bird phân tích.

Trong nhiều thập kỷ, bất động sản là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Chính quyền địa phương dựa nhiều vào nguồn thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong khi các hộ gia đình dành phần lớn tiền tiết kiệm để đầu tư nhà ở.

Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này từng hỗ trợ quá trình đô thị hóa, xây dựng hạ tầng và mở rộng hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, khi giá bất động sản tăng cao và dòng vốn đổ vào lĩnh vực này ngày càng lớn, những ngành kinh tế khác có nguy cơ bị suy giảm nguồn lực đầu tư.

Theo Bird, Trung Quốc hiện đối mặt với một lựa chọn khó khăn.

Nếu để giá bất động sản lao dốc, khối tài sản tích lũy của tầng lớp trung lưu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngược lại, nếu duy trì mặt bằng giá quá cao, nền kinh tế phải tiếp tục gánh chịu những hệ lụy từ chi phí nhà ở đắt đỏ và sự phân bổ nguồn lực thiếu hiệu quả.

Lựa chọn còn lại là chấp nhận một quá trình trì trệ kéo dài, khi thị trường bất động sản không sụp đổ đột ngột nhưng cũng không thể tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng như trước.

Đây chính là trạng thái mà tác giả gọi là "bẫy đất đai".

Một khi tài sản của người dân, nguồn thu ngân sách và hệ thống tín dụng đều gắn chặt với giá bất động sản, việc điều chỉnh thị trường trở nên đặc biệt khó khăn. Bất kỳ biện pháp nào nhằm giảm giá nhà cũng có thể gây tổn thất cho những chủ thể đang phụ thuộc vào giá trị tài sản này.

Không chỉ Trung Quốc, vấn đề tương tự còn xuất hiện tại nhiều nền kinh tế phát triển, nơi giá nhà tăng nhanh hơn khả năng chi trả của người lao động.

Cuốn sách cũng chỉ ra một nghịch lý khác của sự phát triển kinh tế hiện đại: Công nghệ liên tục tiến bộ, nhưng chất lượng và khả năng tiếp cận nhà ở không cải thiện tương xứng.

Những chiếc điện thoại thông minh ngày nay sở hữu năng lực vượt xa các thiết bị của vài thập kỷ trước, trong khi nhiều căn nhà mà con người đang sinh sống không khác biệt quá lớn so với một thế kỷ trước.

Tại Anh, sự phát triển của thị trường cho thuê tư nhân, được thúc đẩy bởi các khoản vay mua nhà để cho thuê, đã làm thay đổi cấu trúc sở hữu bất động sản.

Trong khi đó, nguồn cung nhà ở xã hội bị thu hẹp bởi các chính sách cho phép người thuê mua lại nhà thuộc sở hữu công.

Sự kết hợp giữa thị trường cho thuê tư nhân thiếu động lực đầu tư cải tạo và nguồn lực nhà ở công ngày càng hạn chế khiến nhiều người phải chấp nhận điều kiện sống không tương xứng với chi phí bỏ ra.

Tác giả bài đánh giá trên The Guardian cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến vấn đề đất đai trở lại vị trí trung tâm của các cuộc tranh luận chính sách.

Dù đánh giá cao cách Bird lý giải các cơ chế kinh tế liên quan đến quyền sở hữu đất, bài bình luận cũng chỉ ra một số khoảng trống trong cuốn sách.

Chẳng hạn, tác giả chưa phân tích sâu vai trò của công nghệ và kỹ thuật trong việc mở rộng khả năng sử dụng đất. Sự ra đời của kết cấu thép và thang máy đã cho phép những thành phố như Chicago phát triển theo chiều cao, trong khi các công trình thủy lợi quy mô lớn góp phần biến những vùng sa mạc thành đô thị.

Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu đối với giá trị đất đai, từ lũ lụt đến cháy rừng, cũng chưa được đề cập tương xứng.