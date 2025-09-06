Bảy cầu thủ không thể động đến ở Real Madrid

Real Madrid có khởi đầu mùa giải ấn tượng với 3 trận thắng liên tiếp nhờ vào nhóm cầu thủ được HLV Xabi Alonso tín nhiệm.

Mbappe và Guler có vai trò quan trọng ở Real. Ảnh: Reuters.

Trong 3 thắng lợi trước Osasuna (1-0), Oviedo (3-0) và Mallorca (2-1), có 7 cầu thủ trở thành những nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Alonso, bao gồm Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler và Kylian Mbappe.

Trong đó, 5 gương mặt đầu tiên chơi trọn vẹn 270 phút, còn Guler và Mbappe có tổng thời gian thi đấu lần lượt là 236 và 267 phút.

Trên hàng công, Mbappe thể hiện vai trò của một thủ lĩnh trên sân. Anh ghi 3 bàn thắng, chia sẻ ngôi đầu danh sách vua phá lưới tại La Liga cùng Tajon Buchanan (Villarreal) và Adrian Liso (Getafe).

Ở khu vực giữa sân, Tchouameni, Valverde và Guler là những nhân tố chủ chốt. Tchouameni và Valverde mang lại sức mạnh tranh chấp và sự cơ động, trong khi Guler tạo đột biến bằng những pha kiến tạo quan trọng.

Hàng phòng ngự của Real Madrid cũng dần tạo được niềm tin. Courtois, Huijsen và Carreras kết hợp tạo thành một bức tường phòng ngự vững chắc. Trong đó, Huijsen và Carreras nhanh chóng chứng tỏ năng lực và chiếm suất đá chính dù chỉ mới gia nhập đội.

Huijsen thể hiện tốt khả năng lãnh đạo hàng thủ, trong khi Carreras cho thấy sự toàn diện khi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trên sân.

Với ngôi đầu bảng La Liga sau 3 vòng, Alonso cho thấy khởi đầu đầy hứa hẹn tại sân Bernabeu.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.