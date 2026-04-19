Bầu trời tối om lúc giữa trưa gây sốc ở Hưng Yên

Bức ảnh ghi lại cảnh bầu trời tối sập ngay giữa trưa tại Hưng Yên thu hút sự quan tâm. Người dân cho biết hiện tượng xảy ra chớp nhoáng, sau đó mưa lớn xuất hiện.

Bức ảnh trời Hưng Yên tối sầm gây chú ý ngày 19/4. Ảnh: NVCC.

Khoảng 11h30 trưa, trên đường đi công tác, anh Lùng Hương (quê ở Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên) bất ngờ chứng kiến bầu trời bất ngờ chuyển màu như chập choạng tối.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, anh Hương cho biết: "Lúc tôi đi từ Đông Hà thì trời bắt đầu âm u, đến đoạn Đông Hưng thì tối hẳn như buổi tối, sau đó mưa đổ xuống rất to".

Theo anh, hiện tượng diễn ra nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn, ánh sáng ban ngày suy giảm rõ rệt, các phương tiện phải bật đèn khi di chuyển.

Bức ảnh do anh Hương chụp cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra ngay giữa trưa: "Đang giữa trưa mà tưởng như 18-19h", "trời tối nhanh như bật công tắc".

Bên cạnh sự tò mò, một số người bày tỏ lo ngại khi hiện tượng này đi kèm mưa lớn và gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. "Đang đi đường mà tối đột ngột rất dễ bị giật mình, nhất là với xe máy", một tài khoản bình luận.

Theo ghi nhận, hiện tượng bầu trời tối sập kèm mưa lớn không chỉ xuất hiện tại một điểm mà còn diễn ra cục bộ ở một số khu vực lân cận các tỉnh phía Bắc. Đây được cho là dạng hình thế thời tiết đối lưu mạnh, thường xuất hiện khi không khí nóng ẩm tích tụ và phát triển thành mây giông dày đặc, che phủ ánh sáng mặt trời trong thời gian ngắn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần này, khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện nhiều đợt giông rải rác, đặc biệt vào khoảng trưa và chiều. Những đám mây giông phát triển nhanh có thể gây ra hiện tượng trời tối đột ngột, kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh, thậm chí có nơi xuất hiện lốc, sét.

Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tại Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng xen kẽ mưa giông. Nhiệt độ ban ngày dao động khoảng 32-35 độ C, tuy nhiên về chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển khi có giông mạnh để đảm bảo an toàn.