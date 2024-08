'Bắt tay' Be Group, VNPAY Taxi mở rộng hãng xe di chuyển

Bên cạnh hãng xe truyền thống và điện, VNPAY Taxi tiếp tục mở rộng mạng lưới khi hợp tác với Be Group để cung cấp các dịch vụ gọi xe công nghệ thuần Việt.

Trong bối cảnh ngành giao thông vận tải chứng kiến sự chuyển đổi số mạnh mẽ, việc tích hợp các dịch vụ di chuyển vào ứng dụng ngân hàng và ví điện tử trở thành xu hướng tất yếu. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, người dùng ngày càng yêu cầu sự tiện lợi, nhanh chóng và liền mạch trong các dịch vụ hàng ngày.

Sự xuất hiện của VNPAY Taxi là bước đi chiến lược để đáp ứng nhu cầu này, giúp các doanh nghiệp vận tải nhanh chóng bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Hầu hết ứng dụng ngân hàng đều đã tích hợp tính năng VNPAY Taxi lên ứng dụng như VCB Digibank, BIDV SmartBanking, VietinBank iPay Mobile, Agribank Plus, BaoViet Smart, AB Ditizen, VietABank EzMobile, Eximbank EDigi, SaigonBank Smart Banking, HDBank, IVB Mobile Banking...

Hiện tại, VNPAY Taxi đã trở thành dịch vụ gọi taxi/xe máy quen thuộc đối với nhiều người dùng. Đa số đều đồng ý rằng sử dụng tính năng VNPAY Taxi để đặt taxi/xe máy nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí.

Liên tục mở rộng mạng lưới hãng xe

Nắm được các thế mạnh của VNPAY Taxi, gần 200 doanh nghiệp taxi đã "bắt tay" với VNPAY đưa dịch vụ lên ngay trên app ngân hàng và ví VNPAY. Trong đó có thể kể đến như Xanh SM, Mai Linh, G7, Sun Taxi, Lado Taxi, Vạn Xuân, Thanh Nga, Thăng Long, Thủ Đô, Sen Hồng, Đà Nẵng, Bình An, Quê Lụa, Saigon Taxi...

Người dùng đánh giá cao tính tiện lợi, nhiều ưu đãi của VNPAY Taxi.

Bên cạnh các thương hiệu xe truyền thống và xe điện, vừa qua, VNPAY còn hợp tác với Be Group để cung cấp các dịch vụ gọi xe thuần Việt. Từ đây, người dùng có thể dễ dàng gọi beBike và beCar ngay trên ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Điều này cho thấy sự nỗ lực của VNPAY Taxi trong việc mang đến cho khách hàng dịch vụ gọi xe không chỉ tiện lợi mà còn đa dạng các hãng cho người dùng Việt.

VNPAY ký kết hợp tác toàn diện với Be Group.

VNPAY hợp tác Be Group giúp gia tăng lựa chọn, nâng tầm trải nghiệm cho người dùng, đồng thời mở ra cơ hội để thương hiệu này tiếp cận với hơn 40 triệu khách hàng thường xuyên của các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử VNPAY. Việc VNPAY Taxi hợp tác với Be Group không chỉ mở rộng mạng lưới của mình, mà còn khẳng định vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt thị trường đi theo hướng hiện đại hóa và tích hợp các dịch vụ thanh toán số.

Đại diện VNPAY - ông Trần Mạnh Nam - cho biết: "Việc hợp tác giữa VNPAY và Be Group sẽ phát huy những lợi thế của hai bên, mở ra trải nghiệm 'all in one', giúp khách hàng tiếp cận các hình thức thanh toán hiện đại và tiện lợi, từ đó góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Với mạng lưới hơn 40 ngân hàng và ví điện tử, VNPAY sẽ liên tục phát triển dịch vụ để hỗ trợ Be Group mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, từ đó gia tăng doanh số và nâng cao thu nhập cho tài xế".

Đặt xe, thanh toán trên một ứng dụng

Tính năng VNPAY Taxi sở hữu giao diện thân thiện, giúp người dùng dễ dàng sử dụng, đặt xe thành công với vài chạm. Mọi thông tin về hành trình, giá cước, tài xế... đều được hiển thị rõ ràng, minh bạch ngay trên ứng dụng.

Người dùng có thể theo dõi hành trình và thanh toán trên app ngân hàng. Bên cạnh đó, VNPAY Taxi còn mang đến nhiều chương trình khuyến mại với liên hoàn mã giảm giá lên đến 50%, hỗ trợ người dùng tiết kiệm tối đa chi phí di chuyển.

Anh Hữu Quang (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Ngại tải thêm ứng dụng mới về máy nên tôi thường xuyên gọi xe qua tính năng VNPAY Taxi trên app ngân hàng BIDV SmartBanking. Tôi thấy rất tiện lợi, dễ dùng và nhiều ưu đãi. Đặc biệt, từ ngày biết có thể gọi beBike, beCar qua VNPAY Taxi, tôi cảm thấy rất thuận tiện. Chỉ cần mở app ngân hàng đang dùng, tôi có thể đặt cả xe ôtô và xe máy một cách nhanh chóng mà không phải lo lắng về việc chuyển đổi giữa các ứng dụng".

Người dùng dễ dàng đặt taxi/xe máy và thanh toán trực tiếp ngay trên app ngân hàng.

Việc hợp tác giữa VNPAY Taxi và Be Group không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của hai bên, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng. Từ việc mở rộng lựa chọn các hãng xe đến sự tiện lợi, tối ưu cho người dùng, VNPAY Taxi đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường, đồng hành cùng các doanh nghiệp vận tải trong quá trình chuyển đổi số, từ đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ số ngày càng hoàn thiện hơn.