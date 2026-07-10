Bắt tạm giam thủ kho tham ô tài sản của doanh nghiệp

Theo kết quả điều tra, tháng 10/2025, Kỳ ký Hợp đồng lao động với Công ty TNHH TMDV Ngô Gia Group và được phân công làm việc tại Kho MINI DC Ngô Gia Trà Vinh (địa chỉ xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) với vị trí công tác là thủ kho.
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Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Kỳ.
Quá trình làm việc, Kỳ đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản được giao có trách nhiệm quản lý, dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty TNHH TMDV Ngô Gia Group với số tiền hơn 480 triệu đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
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