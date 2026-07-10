Bắt 2 đối tượng mua bán súng cùng hàng nghìn viên đạn

Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố 2 đối tượng mua bán súng thể thao trên mạng, tạm giữ 3 khẩu súng, nhiều linh phụ kiện súng, hơn 2.200 viên đạn chì các loại.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một số đối tượng thường xuyên đăng tải, quảng cáo mua bán súng PCP nén khí, cùng linh phụ kiện, đạn chì trên mạng xã hội nên tiến hành điều tra.

Công an kiểm tra, lập biên bản thu giữ tang vật. Ảnh: CAVL.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, công an mời N.T.P (SN 1996) và P.T.T (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng thừa nhận mua bán súng qua nhóm mạng xã hội với một số đối tượng khác.

Tang vật thu giữ tại nhà các đối tượng. Ảnh: CAVL.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 khẩu súng, nhiều linh phụ kiện súng, hơn 2.200 viên đạn chì các loại.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.