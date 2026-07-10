Đánh sập mạng lưới mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng

Lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các đối tượng thu thập thông tin cá nhân đăng ký, mở tài khoản ngân hàng và bán cho đối tượng tội phạm.

Tháng 12/2025, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã chủ động phát hiện một số đối tượng có hoạt động thu thập thông tin cá nhân trái phép nhằm mở tài khoản ngân hàng tại khu vực xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Đại Xuyên (Hà Nội).

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, chính sách làm sạch dữ liệu của các nhà mạng, các đối tượng đã thực hiện hành vi thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh người dân để đăng ký, mở tài khoản ngân hàng online, mở tài khoản ví điện tử trái phép có quy mô trên cả nước. Các tài khoản sau khi mở được bán cho các đối tượng tội phạm trong nước và ngoài nước.

Đối tượng Hà Tiến Đạt.

Quá trình nắm tình hình xác định, các tài khoản ngân hàng, ví điện tử được mở trái phép sẽ được sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như nhận tiền đánh bạc, rửa tiền…

Nhận thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc CATP xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiệu thu thập, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên địa bàn Hà Nội và các hành vi vi phạm có liên quan.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chuyên án, tổ trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật nghiệp vụ, áp dụng một số biện pháp kỹ thuật truy vết trên không gian mạng.

Tổ chức phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, sàn giao dịch tiền điện tử... tiến hành sao kê, tra soát giao dịch của trên 2.000 tài khoản ngân hàng và tài khoản ví điện tử nghi vấn; phân tích dòng tiền trên của hàng trăm ví điện tử...

Tang vật vụ án.

Qua đó, xác định Hà Tiến Đạt (SN 1997, trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu ổ nhóm, có trách nhiệm kết nối khách mua và giao dịch trực tiếp với khách hàng.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng .

Đáng chú ý, mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn xác định Hà Tiến Đạt còn chỉ đạo nhóm đối tượng thực hiện hành vi chạy quảng cáo cho các website, ứng dụng đánh bạc.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội lần theo dấu vết từ đối tượng Hà Tiến Đạt, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Đạt cùng các đối tượng Hoàng Đức Vương, Hà Văn Thi, Nguyễn Văn Duy đang hoạt động chạy quảng cáo Facebook cho các Website/ Ứng dụng đánh bạc của Công ty OKWIN có trụ sở đặt tại Campuchia.

Đây là lần đầu tiên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ động trinh sát, phát hiện và làm rõ toàn bộ đường dây mua bán dữ liệu với thủ đoạn tinh vi này.