Bắt tạm giam đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chu Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị bắt vì làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tiền.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Chu Văn Lưu về 2 tội gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo cơ quan Công an, đầu năm 2022 Chu Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thỏa thuận bán thửa đất số có diện tích 700 m2 tại xã Kỳ Văn cho vợ chồng anh Trần Q. A và chị Nguyễn T. M với giá 740 triệu đồng.

Đối tượng Chu Văn Lưu bị khởi tố và lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Vì tin tưởng, vợ chồng anh A, chị M đã không ngần ngại chi 100 triệu đồng để giúp Lưu tất toán khoản vay ngân hàng, rút "sổ đỏ" ra, sau đó tiếp tục giao thêm 600 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền đã giao lên tới 700 triệu đồng khi chưa hề hoàn tất thủ tục sang tên.

Biến cố xảy ra khi cả 2 bên đến UBND xã làm thủ tục công chứng. Do thửa đất là tài sản chung của Lưu và vợ cũ (chị P), theo quy định pháp luật, bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của cả hai người. Tuy nhiên, chị P kiên quyết không đồng ý bán.

Chu Văn Lưu sau đó đã nghĩ ra thủ đoạn nhằm vừa lấy tiền của người mua đất, vừa không cần vợ cũ ký tên vào giấy tờ mua bán. Để thực hiện hành vi, Lưu lên mạng xã hội, đặt làm một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả mang tên vợ chồng khách mua với chi phí 20 triệu đồng rồi giao cuốn "sổ đỏ" giả này cho nạn nhân để nhận nốt số tiền 40 triệu đồng còn lại theo thỏa thuận.

Đối tượng Chu Văn Lưu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Hơn 3 năm sau, ngày 29/8/2025 vợ chồng anh A, chị M mang "sổ đỏ" đi thế chấp vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân và đã phát hiện thông tin không trùng khớp, không có trong dữ liệu đất đai. Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc, điều tra, làm rõ bản chất vụ án.

Qua vụ án nói trên, nhà chức trách khuyến cáo người dân, các minh kỹ tính pháp lý trước khi thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đai, tình trạng thửa đất và tính thật - giả của giấy chứng nhận.