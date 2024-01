Bắt ông trùm cho vay nặng lãi đội lốt doanh nhân chuyên làm từ thiện

Quân cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, khủng bố, đánh đập con nợ để đòi tiền nhưng đội lốt doanh nhân chuyên làm từ thiện để che đậy hoạt động phạm pháp.

Ngày 26/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt nhóm cho vay nặng lãi, khủng bố, đánh đập con nợ nhưng đội lốt doanh nhân chuyên làm từ thiện để che đậy hành vi.

Thông tin ban đầu, qua nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận thấy trên địa bàn có nhóm đối tượng ngoại tỉnh nghi ngờ hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi nên tập trung xác minh.

Thu thập thông tin, cơ quan công an xác định nhóm này do Trần Đình Quân (41 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, trú số nhà 1.066 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu.

Trần Đình Quân, người cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi.

Làm việc cho Quân có nhiều người từ các tỉnh, thành phố khác, trong đó Trương Việt Hoàng (24 tuổi, trú Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (37 tuổi, trú Hà Nội) là những người giúp sức tích cực.

Cụ thể, Hoàng là tay chân thân cận của Quân, thay mặt Quân đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ.

Nhóm này rất tinh vi khi dùng thủ đoạn cho vay nặng lãi bằng hình thức như cầm cố, thế chấp ôtô, thế chấp sổ đỏ vay tiền.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt giữ Trương Việt Hoàng.

Đặc biệt, Quân rất ma mãnh, một mặt chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây, mặt khác tỏ ra là người kinh doanh buôn bán và thường xuyên làm từ thiện nhằm tạo vỏ bọc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tiếp tục bám sát, xác minh, cơ quan công an xác định có nhiều con nợ đã bị nhóm này đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe dọa cả người thân của con nợ với mục đích thu hồi tiền.

Đến chiều 18/1, các tổ trinh sát Công an TP Đà Nẵng đồng loạt bắt giữ Hoàng và Hiệp. Theo đó, tổ số một ập vào nhà anh T. (trú Đà Nẵng) khống chế, bắt giữ Hiệp khi đối tượng đang uy hiếp chủ nhà để đòi nợ 2,9 tỷ đồng .

Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt giữ Vương Quang Hiệp.

Cùng thời điểm, tổ trinh sát số 2 theo dõi, bắt giữ Hoàng trên đường Lê Văn Quý (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) khi đối tượng đang đi thu tiền nợ về.

Bước đầu, cả hai thừa nhận việc tổ chức cho vay lãi nặng và thu hồi nợ đều do Quân cầm đầu và chỉ đạo.

Đến ngày 25/1, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Trần Đình Quân về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời kêu gọi những đối tượng trong nhóm ra trình diện để hưởng khoan hồng.

Theo khai nhận ban đầu, nhóm này chuyên cho vay nặng lãi và khủng bố, đánh đập con nợ để thu tiền. Điển hình như vụ 2 nạn nhân A.P. và N.Q. vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, do làm ăn không thuận lợi, hai người không có tiền trả gốc và lãi cho Quân.

Quân chỉ đạo Hoàng và Hiệp đưa con nợ về nhà tại số 1.066 đường Ngô Quyền rồi đánh đập, ép buộc trả nợ.

Tại đây, anh P. và Q. cho biết mình cho anh T. vay 2,9 tỷ đồng , nhưng chưa thu hồi được để trả cho Quân.

Nghe vậy, dù không liên quan gì, Quân chỉ đạo Hoàng và Hiệp đến nhà anh T. đòi tiền, buộc phải viết giấy nợ 2,9 tỷ đồng với nội dung cam kết: “Tôi nợ anh Hoàng và anh Hiệp số tiền trên là đúng”.

Anh T. không chấp nhận việc “bán nợ”, Hoàng và Hiệp giam lỏng anh tại nhà, đồng thời cắt cử đàn em giám sát anh và người thân 24/24.

Bị uy hiếp tinh thần, cả nhà hoang mang lo sợ. Thậm chí, khi anh T. đưa con đi học cũng có 4 đối tượng đi kèm và luôn theo sát.

Đến ngày 18/1, Hiệp đang tiếp tục uy hiếp anh T. để đòi nợ, thì bị công an bắt quả tang, còn Hoàng cũng bị bắt giữ khi đi thu nợ về.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, truy bắt những người liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi này.