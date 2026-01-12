Bắt nữ đối tượng chuyên bán 'ngựa hồng', làm rõ 3 người có liên quan

Sau khi bắt giữ thành công "nữ quái" Hoàng Thị Hiền, đối tượng chuyên bán "ngựa hồng", Công an xã Ứng Thiên (Hà Nội) đã làm rõ 3 đối tượng khác có liên quan trong đường dây mua bán, tàng trữ "hàng cấm" này.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 15h ngày 9/1/2026, Hoàng Thị Hiền (SN 1990, trú tại Đại Từ 2, phường Đông Sơn, Thanh Hóa) đang ở tại nhà trọ thuộc thôn Thần Nữ, phường Đồng Văn, Ninh Bình, thì có khách liên hệ hỏi mua 5 "đàn ngựa", tương đương 5 túi ma túy dạng viên, mỗi túi khoảng 200 viên. Hiền thỏa thuận bán với giá 35 triệu đồng.

Trong quá trình mang ma túy đi giao dịch, khi đến địa phận thôn Yên Trường, xã Ứng Thiên, Hiền bị lực lượng Công an bắt quả tang, thu giữ 99,437 gam ma túy dạng Methamphetamine.

"Nữ quái" Hoàng Thị Hiền và số ma túy bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận số ma túy trên được gửi từ trước tại chỗ ở của Vũ Thành Chung (SN 1999, trú tại xã Đại Xuyên, Hà Nội) nhằm mục đích cất giấu, khi có khách hỏi mua sẽ lấy đi bán.

Tiến hành khám xét nơi Vũ Thành Chung giấu ma túy tại phố Trịnh, phường Duy Hà, Ninh Bình, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy gồm ma túy "ngựa", Ketamine và ma túy "kẹo", tổng khối lượng 46,25 gam. Chung khai nhận trong số này, ma túy Ketamine và "kẹo" là của Nguyễn Văn Mạnh gửi để bán, còn ma túy "ngựa" và "đá" là của Hoàng Thị Hiền gửi.

Cơ quan Công an đã thu giữ một số lượng ma túy tại nơi Vũ Thành Chung cất giấu.

Quá trình làm việc, Vũ Thành Chung khai ngày 9/1/2026, Hiền gọi điện yêu cầu Chung đến phòng trọ lấy ma túy mang đi bán. Sau khi nhận ma túy, Chung mang đi chơi với bạn rồi đem về nhà Đỗ Đặng Thủy Tiên (SN 1997, trú tại phố Trịnh, phường Duy Hà, Ninh Bình) là bạn của Chung để cất giấu.

Sau đó, Hiền tiếp tục liên lạc yêu cầu Chung chuẩn bị 5 gói ma túy để Hiền mang đi giao dịch. Chung đồng ý, về nhà Tiên chia ma túy. Đến khoảng 18h cùng ngày, Hiền đến lấy "hàng", số còn lại tiếp tục được Chung cất giữ tại nhà Tiên.

Ngoài ra, cơ quan Công an phát hiện Đỗ Đặng Thủy Tiên đang cất giữ hộ Chung một gói ma túy có khối lượng 16,94 gam.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Hoàng Thị Hiền tại thôn Thần Nữ, phường Đồng Văn, Ninh Bình, lực lượng chức năng thu giữ thêm 127 gam Methamphetamine, đồng thời phát hiện Nguyễn Văn Mạnh có mặt tại đây. Mạnh khai nhận đã gửi ma túy cho Chung để bán hộ, trong đó số ma túy Mạnh gửi Chung có khối lượng 12,33 gam Ketamine.

Các đối tượng Đỗ Đặng Thủy Tiên, Vũ Thành Chung và Nguyễn Văn Mạnh (từ trái sang).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định: Vũ Thành Chung, Hoàng Thị Hiền và Nguyễn Văn Mạnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Đỗ Đặng Thủy Tiên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng, bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền.