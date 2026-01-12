Đột kích 4 spa ở phố Tây tại TP.HCM, lộ đường dây chứa mại dâm

Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở spa, massage trên các tuyến đường Đề Thám, Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão (khu Phố Tây), qua đó phát hiện và triệt phá một đường dây chứa mại dâm hoạt động tinh vi, có tổ chức.

Ngày 12/1, các cơ quan chức năng của TP.HCM đang tiếp tục xử lý vụ triệt phá đường dây chứa mại dâm quy mô lớn núp bóng các cơ sở spa tại địa bàn trung tâm.

Trước đó, qua điều tra nắm tình hình, cơ quan công an xác định C.T.B.Phượng (SN 1972) là người cầm đầu, điều hành nhiều cơ sở spa núp bóng dịch vụ làm đẹp để tổ chức hoạt động mua bán dâm. Đối tượng phân công người quản lý, thu ngân, thu tiền vé, nhận thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản.

Công an đọc lệnh bắt các đối tượng liên quan đến vụ án.

Tối 23/12/2025, Công an phường Bến Thành đã đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở spa, massage trên các tuyến đường Đề Thám, Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão, qua đó phát hiện và triệt phá một đường dây chứa mại dâm hoạt động tinh vi, có tổ chức.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó có khách là người nước ngoài, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và tiền liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Hiện các đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc góp phần giữ gìn an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn du lịch trung tâm TP.HCM.