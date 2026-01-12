Bắt giam chủ cơ sở Châu Phát sản xuất 800 tấn mỳ trộn hóa chất

Bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn hàn the, soda, dung dịch silicate để tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mỳ sợi.

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đơn vị khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (SN 1981), Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, vợ Toàn) và Thạch Vĩnh (SN 2005, cùng ngụ phường Phú Thạnh) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán mỳ sợi sử dụng chất cấm tại phường Phú Thạnh, do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu.

3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát tại phường Phú Thạnh.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn borax - hàn the, soda, dung dịch silicate để tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mỳ sợi. Đây đều là những hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu thừa nhận sử dụng chất cấm để sản xuất mỳ sợi trong khoảng 10 năm. Riêng trong 3 năm qua, cơ sở này đã xuất bán khoảng 800 tấn mỳ tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.

Các đối tượng pha trộn hóa chất để ngâm mỳ.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững trật tự quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.