Bắt nhóm đối tượng trộm hơn 5.200 con chó

Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công, bắt 6 đối tượng manh động, sẵn sàng đe dọa, uy hiếp chủ nhà để trộm hơn 5.200 con chó.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm chó với hơn 5.200 con từ năm 2025 đến nay. Các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Văn Hoan (SN 1984, cầm đầu), Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989), Nguyễn Văn Đức (SN 1989, cùng trú Gia Lai); Trần Văn Toàn (SN 1986) và Hoàng Văn Hùng (SN 1986, cùng trú Quảng Ngãi).

Số lượng chó được cơ quan công an phát hiện kịp thời.

Tại thời điểm khám xét căn nhà trên đường Lê Đại Hành, công an thu giữ 23 con chó (khoảng 270 kg) cùng nhiều tang vật như ớt bột, bình xịt hơi cay, bộ kích điện, thòng lọng, xe máy, kìm, băng keo, đèn pin…

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2025 đến nay, các đối tượng hoạt động manh động, sẵn sàng phá cổng xông vào nhà dân để bắt chó, thậm chí đe dọa, uy hiếp chủ nhà. Nếu bị phát hiện, các đối tượng sẽ chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian trên, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhóm của Báu, Phúc và Đức tập trung tại nhà Hoan trên đường Lữ Gia, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Đến thời điểm khoảng 23h, cả nhóm thay đổi trang phục, phương tiện rồi chia thành từng cặp đi trộm chó tại vùng ven phường Pleiku và các xã Ia Grai, Đak Đoa, Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Một số công cụ các đối tượng dùng để trộm chó.

Sau khi bắt được số lượng nhất định, các đối tượng đem về tập kết tại căn nhà ở số 24 đường Lê Đại Hành. Riêng Hùng có nhiệm vụ trực sẵn, mở cửa nhận chó. Phần lớn số chó trộm được bán cho Toàn tiêu thụ, số ít chó chết được bán lẻ. Trung bình mỗi đêm nhóm này trộm khoảng 20 con chó (tương đương 200 kg).

Qua thống kê cơ quan công an, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã trộm hơn 5.200 con chó, tổng trọng lượng khoảng 52 tấn và thu lợi bất chính ước tính 2,6 tỷ đồng .