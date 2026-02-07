Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt nghi phạm khống chế, bóp cổ người phụ nữ trong đêm

  • Thứ bảy, 7/2/2026 19:27 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sau 2 giờ gây án, Công an xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ thành công đối tượng dùng tay bóp cổ, khống chế và đe dọa người phụ nữ đang đi trên đường.

Ngày 7/2, Công an xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) cho biết bắt giữ đối tượng Lê Đình Truyền (SN 2000, trú xóm Yên Mỹ, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 6/2, Công an xã Kim Liên nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản xảy ra tại xóm Hồng Sơn. Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm việc với người bị hại là chị D.T.L (trú xã Kim Liên).

Bat nghi pham, khong che, bop co, nguoi phu nu anh 1

Lê Đình Truyền tại cơ quan Công an.

Theo trình bày của nạn nhân, khoảng 19h cùng ngày, khi chị điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội đồng từ xóm Phú Thọ sang xóm Hồng Sơn, thì bị một nam thanh niên đi xe máy mang BKS 38P1-619.71 vượt lên chặn đầu. Đối tượng khiến chị phải bỏ xe, chạy xuống ruộng gần đó thì bị đuổi theo, dùng tay bóp cổ, khống chế và đe dọa, yêu cầu đưa tiền.

Khi chị D.T.L nói không có tiền, đối tượng tiếp tục khống chế, kéo nạn nhân ra khu vực đường nội đồng cách vị trí ban đầu khoảng 60 m và dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần, tiếp tục ép buộc giao tài sản. Đúng lúc này, người dân đi đường phát hiện xe máy dựng bên vệ đường không có người nên dừng lại kiểm tra. Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, đối tượng đã bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kim Liên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhận định đối tượng có thể lẩn trốn ở khu vực đồng ruộng, đồi cây quanh hiện trường. Lực lượng công an phối hợp với an ninh cơ sở các xóm lân cận, đồng thời huy động nhân dân tham gia hỗ trợ tìm kiếm, tổ chức chốt chặn các tuyến đường ra vào khu vực.

Do trời tối, địa hình phức tạp với nhiều ao hồ, kênh mương, bụi rậm và trang trại bỏ hoang, công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Đình Truyền khi đang lẩn trốn tại khu vực bụi rậm ven kênh thuộc xóm Hồng Sơn.

Tại cơ quan công an, ban đầu Lê Đình Truyền quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, năm 2018, đối tượng bị TAND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tuyên phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm với thủ đoạn tương tự.

Trước các chứng cứ thu thập được và biện pháp đấu tranh của cơ quan công an, Lê Đình Truyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an xã Kim Liên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://tienphong.vn/bat-ten-cuop-khong-che-bop-co-nguoi-phu-nu-trong-dem-post1819182.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Bắt nghi phạm khống chế bóp cổ người phụ nữ Nghệ An Bắt nghi phạm khống chế bóp cổ người phụ nữ

    Đọc tiếp

    Doi tuong trom 6 con lon giua dem khuya o Quang Tri ra dau thu hinh anh

    Đối tượng trộm 6 con lợn giữa đêm khuya ở Quảng Trị ra đầu thú

    57 phút trước 19:12 7/2/2026

    0

    Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian cắt lưới B40 đột nhập trang trại ở xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị), trộm 6 con lợn trị giá khoảng 12 triệu đồng. Trước sự truy xét quyết liệt của Công an cơ sở, đối tượng chủ động ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

    Lap 4 cong ty de phuc vu hoat dong lam phan bon gia quy mo lon hinh anh

    Lập 4 công ty để phục vụ hoạt động làm phân bón giả quy mô lớn

    48 phút trước 19:20 7/2/2026

    0

    Sau thời gian theo dõi, Công an TP Cần Thơ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả, kém chất lượng với quy mô lớn, thu giữ nhiều tấn sản phẩm. Đối tượng cầm đầu lập 4 công ty để phục vụ hoạt động làm và bán phân bón giả.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý