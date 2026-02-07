Lập 4 công ty để phục vụ hoạt động làm phân bón giả quy mô lớn

Sau thời gian theo dõi, Công an TP Cần Thơ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả, kém chất lượng với quy mô lớn, thu giữ nhiều tấn sản phẩm. Đối tượng cầm đầu lập 4 công ty để phục vụ hoạt động làm và bán phân bón giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ cho biết ngày 2/2, đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra xe bán tải biển số 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, khi đang chở hàng đến xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

Qua kiểm tra, công an tạm giữ 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25 - hiệu "siêu tạo mầm hoa" P.K 60-60; 400 kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1 - hiệu "siêu đạm cá hồi Hàn Quốc"; cùng 20 lít phân bón lá trung - vi lượng DOTA KALI40. Các sản phẩm đều ghi nhãn đăng ký của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tài xế Vũ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Nhà xưởng cùng một số sản phẩm phân bón giả do Nguyễn Văn Thiệt tổ chức sản xuất.

Tài xế Vũ khai nhận toàn bộ số phân bón trên do Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, đang được vận chuyển giao cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Đoàn, với trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an Cần Thơ đã khám xét khẩn cấp hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (phường Đông Thành, Vĩnh Long) và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử, do Nguyễn Văn Thiệt (chồng bà Triệu) làm chủ sở hữu, còn bà Triệu giữ chức Giám đốc.

Sau đó, công an thu hồi nhiều sản phẩm phân bón có liên quan công ty trên tại các cửa hàng ở Cần Thơ, Đồng Tháp tổng cộng gần 4,6 tấn phân bón, hơn 1.300 lít phân bón các loại; cùng bao bì, nguyên liệu, máy móc, thiết bị và dữ liệu điện tử liên quan. Tổng số tang vật được xác định có giá trị trên 1,8 tỷ đồng .

Phương tiện vận chuyển cùng các sản phẩm phân bón giả bị Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ thu giữ. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã tổ chức sản xuất phân bón giả từ tháng 4/2025 đến nay. Nguyễn Văn Thiệt thừa nhận là người đứng sau thành lập 4 công ty để phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón, trong đó nhiều pháp nhân không đủ điều kiện sản xuất, không được ủy quyền sử dụng nhãn hiệu, quyết định lưu hành hay mã số phân bón theo quy định.

Đáng chú ý, các sản phẩm phân bón được các đối tượng làm giả từ nhãn hàng hóa, thông tin doanh nghiệp đến hồ sơ pháp lý. Một số đối tượng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển, tiêu thụ; trong khi người đứng tên giám đốc doanh nghiệp khai chỉ tham gia bán hàng qua mạng xã hội.