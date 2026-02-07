Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Lập 4 công ty để phục vụ hoạt động làm phân bón giả quy mô lớn

  • Thứ bảy, 7/2/2026 19:20 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Sau thời gian theo dõi, Công an TP Cần Thơ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả, kém chất lượng với quy mô lớn, thu giữ nhiều tấn sản phẩm. Đối tượng cầm đầu lập 4 công ty để phục vụ hoạt động làm và bán phân bón giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ cho biết ngày 2/2, đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra xe bán tải biển số 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, khi đang chở hàng đến xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

Qua kiểm tra, công an tạm giữ 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25 - hiệu "siêu tạo mầm hoa" P.K 60-60; 400 kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1 - hiệu "siêu đạm cá hồi Hàn Quốc"; cùng 20 lít phân bón lá trung - vi lượng DOTA KALI40. Các sản phẩm đều ghi nhãn đăng ký của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tài xế Vũ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Ba Con Su Tu, Phan bon gia, Nhap lau, tron thue, Cong ty Viet Doan, Doanh nghiep Viet Doan, Giam doc Viet Doan anh 1

Nhà xưởng cùng một số sản phẩm phân bón giả do Nguyễn Văn Thiệt tổ chức sản xuất.

Tài xế Vũ khai nhận toàn bộ số phân bón trên do Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, đang được vận chuyển giao cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Đoàn, với trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an Cần Thơ đã khám xét khẩn cấp hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (phường Đông Thành, Vĩnh Long) và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử, do Nguyễn Văn Thiệt (chồng bà Triệu) làm chủ sở hữu, còn bà Triệu giữ chức Giám đốc.

Sau đó, công an thu hồi nhiều sản phẩm phân bón có liên quan công ty trên tại các cửa hàng ở Cần Thơ, Đồng Tháp tổng cộng gần 4,6 tấn phân bón, hơn 1.300 lít phân bón các loại; cùng bao bì, nguyên liệu, máy móc, thiết bị và dữ liệu điện tử liên quan. Tổng số tang vật được xác định có giá trị trên 1,8 tỷ đồng.

Ba Con Su Tu, Phan bon gia, Nhap lau, tron thue, Cong ty Viet Doan, Doanh nghiep Viet Doan, Giam doc Viet Doan anh 2

Phương tiện vận chuyển cùng các sản phẩm phân bón giả bị Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ thu giữ. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã tổ chức sản xuất phân bón giả từ tháng 4/2025 đến nay. Nguyễn Văn Thiệt thừa nhận là người đứng sau thành lập 4 công ty để phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón, trong đó nhiều pháp nhân không đủ điều kiện sản xuất, không được ủy quyền sử dụng nhãn hiệu, quyết định lưu hành hay mã số phân bón theo quy định.

Đáng chú ý, các sản phẩm phân bón được các đối tượng làm giả từ nhãn hàng hóa, thông tin doanh nghiệp đến hồ sơ pháp lý. Một số đối tượng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển, tiêu thụ; trong khi người đứng tên giám đốc doanh nghiệp khai chỉ tham gia bán hàng qua mạng xã hội.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

https://tienphong.vn/lap-4-cong-ty-de-phuc-vu-hoat-dong-lam-phan-bon-gia-quy-mo-lon-post1819218.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Ba Con Sư Tử Phân bón giả Nhập lậu trốn thuế Công ty Việt Đoàn Doanh nghiệp Việt Đoàn Giám đốc Việt Đoàn Cần Thơ Ba Con Sư Tử Phân bón giả Nhập lậu trốn thuế Công ty Việt Đoàn Doanh nghiệp Việt Đoàn Giám đốc Việt Đoàn

    Đọc tiếp

    Doi tuong trom 6 con lon giua dem khuya o Quang Tri ra dau thu hinh anh

    Đối tượng trộm 6 con lợn giữa đêm khuya ở Quảng Trị ra đầu thú

    57 phút trước 19:12 7/2/2026

    0

    Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian cắt lưới B40 đột nhập trang trại ở xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị), trộm 6 con lợn trị giá khoảng 12 triệu đồng. Trước sự truy xét quyết liệt của Công an cơ sở, đối tượng chủ động ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý