Bất ngờ với Mazraoui

Hậu vệ Noussair Mazraoui tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 của MU trước Chelsea tại vòng 5 Premier League sáng 21/9.

Mazraoui (3) chơi tốt trước Chelsea. Ảnh: Reuters.

Nhờ lợi thế hơn người ngay từ phút thứ 5, MU dễ dàng triển khai thế trận tấn công và áp đảo Chelsea trong phần lớn thời gian thi đấu. "Quỷ đỏ" cũng khai thác triệt để những tình huống bóng dài và khả năng tạt bóng chính xác. Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng vừa qua đến từ hậu vệ cánh phải Noussair Mazraoui.

Cầu thủ người Morocco in dấu giày trong cả hai bàn thắng của MU. Phút 30, pha tạt bóng chuẩn xác của anh tạo điều kiện để Bruno Fernandes băng vào dứt điểm mở tỷ số. Sau đó, Mazraoui tiếp tục góp công với quả tạt từ tình huống phạt góc ngắn, giúp Casemiro đánh đầu nhân đôi cách biệt cho MU.

Không chỉ nổi bật ở khả năng hỗ trợ tấn công, Mazraoui còn cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ. Anh thắng 6/6 pha tranh chấp tay đôi và thành công ở tình huống không chiến duy nhất, đạt tỷ lệ thắng 100%. Sự quyết đoán và lối chơi máu lửa của Mazraoui khiến các cầu thủ Chelsea gặp khó ở cánh trái.

Ngoài ra, hậu vệ 27 tuổi còn thực hiện 4 pha tắc bóng, 1 lần cản phá và 6 lần thu hồi bóng, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lên mặt trận phòng ngự của "Quỷ đỏ".

Dù chỉ thi đấu 65 phút do mới trở lại sau chấn thương, Mazraoui vẫn có màn trình diễn hứa hẹn, đủ để khẳng định anh là nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Ruben Amorim. Với phong độ này, hậu vệ người Morocco có thể đẩy Diogo Dalot lên ghế dự bị ở những trận tới.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.