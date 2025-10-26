Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bất ngờ lớn trên Xiaomi 17 Pro

  • Chủ nhật, 26/10/2025 06:50 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Xiaomi 17 Pro thể hiện tốt sau baif kiểm tra độ bền của kênh JerryRigEverything. Tuy nhiên, phần mặt lưng sử dụng chất liệu nhựa đã không đáp ứng được kỳ vọng về một mẫu flagship cao cấp.

Việc Xiaomi 17 Pro sử dụng mặt lưng nhựa đã gây bất ngờ cho nhiều người dùng. Ảnh: JerryRigEverything.

Xiaomi vừa ra mắt dòng smartphone Xiaomi 17 series tại Trung Quốc cách đây vài tuần. Mới đây, YouTuber nổi tiếng Zack Nelson từ kênh JerryRigEverything đã tiến hành các bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt trên chiếc Xiaomi 17 Pro. Quá trình thử nghiệm đã hé lộ một sự thật gây bất ngờ về mẫu flagship mới nhất đến từ Xiaomi.

Cụ thể, Xiaomi đã sử dụng vật liệu nhựa thay vì kính cho mặt lưng của 17 Pro. Tuy vật liệu nhựa có lợi thế vì khả năng tản nhiệt tốt và khó vỡ hơn kính, quyết định này có thể gây bất ngờ cho nhiều khách hàng, đặc biệt khi mặt lưng nhựa thường xuất hiện trên nhiều smartphone thuộc phân khúc thấp hơn.

Trong video, người xem có thể thấy rõ Zack đã dễ dàng sử dụng dao rọc giấy để cào xước mặt lưng nhựa của Xiaomi 17 Pro. Sau khi dùng máy sấy để làm chảy lớp keo, phần mặt lưng khi được gỡ ra cũng dễ dàng bị bẻ cong, củng cố thêm bằng chứng cho thấy vật liệu cấu thành mặt lưng này là nhựa.

Bù lại, với khung máy được chế tạo từ nhôm anode hóa, chiếc điện thoại vẫn duy trì được cảm giác chắc chắn và vẻ ngoài cứng cáp. Tuy nhiên, việc sử dụng mặt lưng nhựa có thể gây thất vọng đối với nhiều người dùng kỳ vọng mặt lưng kính ở phân khúc cao cấp.

Xiaomi 17 Pro Max anh 1

Mặt lưng Xiaomi 17 Pro dễ dàng bị bẻ cong do sử dụng chất liệu nhựa. Ảnh: JerryRigEverything.

Bên cạnh mặt lưng, điểm nổi bật nhất trong bài kiểm tra độ bền là khả năng chống trầy xước vượt trội của màn hình. Xiaomi đã trang bị loại kính mang tên "Dragon Crystal Glass 3.0", có khả năng chịu đựng hư hại ở cấp độ 7 trên thang độ cứng Mohs. Đây được xem là một cải tiến đáng kể, bởi hầu hết thiết bị flagship khác thường bắt đầu xuất hiện vết xước ở cấp độ 6 Mohs.

Dù không đánh giá Dragon Crystal Glass ngang bằng với kính Ceramic Shield trên iPhone 17 Pro, Zack vẫn khẳng định kính của Xiaomi 17 Pro cho hiệu suất tốt hơn bất kỳ điện thoại Android nào anh từng thử nghiệm. Tuy nhiên, màn hình phụ ở mặt sau chỉ sử dụng kính cường lực tiêu chuẩn và dễ dàng bị trầy xước ở cấp độ 6 Mohs.

Chuyển sang bài kiểm tra bẻ cong (bend test), Xiaomi 17 Pro một lần nữa thể hiện xuất sắc. Chiếc smartphone không có dấu hiệu nứt vỡ hay biến dạng khi bị bẻ cong bằng tay.

Cấu trúc bên trong vững chắc cho phép thiết bị chịu được áp lực cao mà không bị hư hại - một điều hiếm thấy ở những mẫu điện thoại có mặt lưng bằng nhựa. Khung nhôm giúp máy hấp thụ lực tác động hiệu quả, giảm thiểu rủi ro khi bị rơi.

Zack sau đó tiến hành tháo mặt lưng để "soi" chi tiết bên trong điện thoại, cho thấy bố cục linh kiện và hệ thống tản nhiệt hiệu quả. Kết luận của anh là Xiaomi 17 Pro là một trong những flagship bền bỉ nhất trong năm, dù chưa đạt đến mức hoàn hảo về vật liệu cấu tạo thân máy.

Dòng Xiaomi 17 hiện chỉ được bán tại Trung Quốc và dự kiến phát hành bản phiên quốc tế vào đầu năm 2026.

Việt Anh

Xiaomi 17 Pro Max iPhone Xiaomi Smartphone Apple iPhone Xiaomi 17 Pro JerryRigEverything Zack Nelson Mặt lưng nhựa

