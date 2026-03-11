Bất ngờ 'giúp' công an tóm tội phạm nhờ xe cắm sẵn chìa trước cửa

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông bất ngờ lấy chiếc xe máy trước cửa quán ăn khiến chủ quán "tá hỏa" lan truyền trên mạng xã hội.
Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Oanh Nguyễn, chủ quán ăn ở Bắc Ninh, cho biết sự việc xảy ra vào chiều 25/2, khi chị và chồng đang ở trong quán.
Thời điểm đó, chị Oanh bất ngờ thấy nhiều người chạy nhanh qua khu vực trước cửa quán. Trong lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một người trong số đó vội vã chạy đến, lấy chiếc xe máy đang dựng ngoài cổng quán vẫn cắm sẵn chìa rồi phóng đi.
“Người đó chỉ kịp nói vài câu ‘mượn, mượn’ rồi chạy đi mất nên vợ chồng tôi rất hoảng, tưởng bị lấy mất xe”, chị kể.
Ngay sau đó, chị Oanh cùng chồng chạy ra ngoài trong tâm trạng lo lắng. Tuy nhiên, một người trong nhóm chạy phía sau đã dừng lại, xuất trình thẻ ngành và giải thích rằng họ là công an đang truy đuổi tội phạm và phải mượn tạm xe để tiếp tục truy bắt.
Ban đầu, chị Oanh khá bối rối vì chưa rõ thực hư ra sao. Dù chiếc xe không có giá trị lớn, đó là phương tiện dùng để phục vụ việc buôn bán của quán.
Khoảng hơn 1 tiếng sau, người mượn xe quay lại quán và trả lại phương tiện. Theo chị Oanh, lúc đó họ thông báo đã bắt được đối tượng và không quên gửi lời cảm ơn vì chiếc xe đã giúp họ kịp thời truy đuổi.
“Anh ấy quay lại trả xe và nói đã bắt được tội phạm, còn cảm ơn vì đã hỗ trợ công việc. Vài ngày sau, các chiến sĩ công an cũng quay lại quán ăn trưa”, chị Oanh chia sẻ.
